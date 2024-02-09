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  • Skystųjų kristalų monitorius (LCD)
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  • Skystųjų kristalų monitorius (LCD)
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Skystųjų kristalų monitorius (LCD)

242V8A/00

4.3

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ryškūs, aiškūs vaizdai be ribų

„Philips V line“ plataus vaizdo monitorius perteikia beribį vaizdą, užtikrina puikią vertę ir būtinas funkcijas. „Adaptive-Sync“ perteikia sklandų vaizdą. Naudodami „LowBlue“ režimą ir funkcijas, dėl kurių ekranas neatspindi, nemirga, nevarginsite akių.

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Ryškūs, aiškūs vaizdai be ribų

  • „V Line“

  • 24 (23,8 col. / 60,5 cm įstrižainė)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

Išankstiniai „SmartImage“ nustatymai – lengvai naudokitės vaizdo nustatymais

„SmartImage“ – tai išskirtinė, naujoviška „Philips“ technologija, kuri analizuoja ekrane vaizduojamą turinį ir suteikia galimybę optimaliai išnaudoti monitoriaus galimybes. Naudodamiesi patogia sąsaja galite pasirinkti įvairius režimus, pavyzdžiui, biuro, nuotraukų, filmų, žaidimų ar taupųjį režimą, kad išnaudotumėte naudojamos programos galimybes. Priklausomai nuo pasirinkto režimo, „SmartImage“ dinamiškai optimizuoja kontrastą, spalvų sodrumą bei vaizdų ir vaizdo įrašų ryškumą, kad būtų išnaudotos visos ekrano galimybės. Naudojant taupiojo režimo parinktį galima greitai įjungti bet kurį iš pagrindinių energijos taupymo nustatymų paspaudus vieną mygtuką!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 221V8A LCD monitor

Naudojimo data 2024-01-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 221V8A LCD monitor

Naudojimo data 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 242V8A РК-монітор

Naudojimo data 2023-05-06

Ši apžvalga buvo parašyta apie 242V8A РК-монітор

Naudojimo data 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Argumentai už

Бюджетный, 75 гц, звук.

Argumentai prieš

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 242V8A РК-монітор

Naudojimo data 2021-02-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 242V8A РК-монітор

Naudojimo data 2021-02-09

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  4. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.