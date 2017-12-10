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Nutraukta gamyba
246E7QDAB/00
Ryškios, tikroviškos spalvos
Šis puikus plačiakampis ekranas su „Ultra Wide-Color“ perteikia tikroviškas spalvas. Jo elegantiška konstrukcija bei lengva ir nauja išvaizda papuoš kiekvienus namus arba biurą.
„E Line“
24 (matomas 23,6" / 59,9 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
Dėl LED ekranų su foniniu apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdui ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Šis „Philips“ ekranas turi MHL sertifikatą. Tačiau jei jūsų MHL įrenginys neprisijungia arba neveikia tinkamai, patikrinkite su MHL įrenginiu susijusius DUK arba kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją. Vadovaujantis jūsų įrenginio gamintojo politika gali tekti įsigyti specialų įrenginio gamintojo MHL kabelį arba adapterį
Reikia papildomo MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio ir MHL kabelio (nepridedama). Dėl suderinamumo kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją.
ErP energijos sąnaudos budėjimo režimu netaikomos MHL įkrovimo funkcijai
Jei norite peržiūrėti visą gaminių su MHL funkcija sąrašą, apsilankykite www.mhlconsortiun.org
HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.