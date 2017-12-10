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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

246E7QDAB/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ryškios, tikroviškos spalvos

Šis puikus plačiakampis ekranas su „Ultra Wide-Color“ perteikia tikroviškas spalvas. Jo elegantiška konstrukcija bei lengva ir nauja išvaizda papuoš kiekvienus namus arba biurą.

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ir elegantiškas dizainas

Ryškios, tikroviškos spalvos

  • „E Line“

  • 24 (matomas 23,6" / 59,9 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su foniniu apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

„Ultra Wide-Color“ platesnė spalvų gama ryškiam vaizdui

„Ultra Wide-Color“ technologija perteikia platesnį spalvų spektrą, kad vaizdas būtų dar geresnis. Dėl „Ultra Wide-Color“ platesnės „spalvų gamos“ žalios spalvos atrodo dar natūraliau, raudonos ryškiau, o mėlynos sodriau. Su „Ultra Wide-Color“ technologija medijos pramogoms, vaizdui ir net atvaizdavimui suteikite daugiau gyvų ir ryškių spalvų.

Puikiai atrodanti blizgi apdaila papuoš jūsų namus

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šis „Philips“ ekranas turi MHL sertifikatą. Tačiau jei jūsų MHL įrenginys neprisijungia arba neveikia tinkamai, patikrinkite su MHL įrenginiu susijusius DUK arba kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją. Vadovaujantis jūsų įrenginio gamintojo politika gali tekti įsigyti specialų įrenginio gamintojo MHL kabelį arba adapterį

  2. Reikia papildomo MHL sertifikuoto mobiliojo įrenginio ir MHL kabelio (nepridedama). Dėl suderinamumo kreipkitės į MHL įrenginio pardavėją.

  3. ErP energijos sąnaudos budėjimo režimu netaikomos MHL įkrovimo funkcijai

  4. Jei norite peržiūrėti visą gaminių su MHL funkcija sąrašą, apsilankykite www.mhlconsortiun.org

  5. HDMI laidai skiriasi ir priklauso nuo regiono bei modelių.

  6. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  7. NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %

  8. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.