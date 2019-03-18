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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

246E9QJAB/01

4.3

| (29) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

„Philips E line“ monitorius pasižymi stilingu dizainu ir nepaprastu vaizdu. Ekrane „Full HD“ siauru krašteliu su „Ultra Wide-Color“ matysite tikroviškus vaizdus. Mėgaukitės puikiais vaizdais ir stilingu dizainu.

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Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

  • „E Line“

  • 24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

Sklandus žaidimas be pastangų su „AMD FreeSync™“ technologija

Žaidžiant nereikia rinktis stringančio žaidimo arba pertraukiamų kadrų. Su naujuoju „Philips“ monitoriumi taip neturi būti. Mėgaukitės sklandžiu darbu be trukdžių su „AMD FreeSync™“ technologija esant bet kokiam kadrų skaičiui – sklandus ir greitas atnaujinimas bei ypatingai greita reakcija.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

29

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

18/03/2019

Lietuva

Lietuva

Produktas puikus

Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

30/12/2019

Polska

Polska

OK!

Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.

Argumentai už

Jasność, ostrość, kontrast, cena

Argumentai prieš

Nie stwierdziłem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2019-11-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Naudojimo data 2019-11-30

21/06/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu

Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  5. NTSC sritis, paremta CIE1976

  6. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.