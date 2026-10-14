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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

246E9QSB/00

Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

„Philips E line“ monitorius pasižymi stilingu dizainu ir nepaprastu vaizdu. Ekrane „Full HD“ siauru krašteliu su „Ultra Wide-Color“ matysite tikroviškus vaizdus. Mėgaukitės puikiais vaizdais ir stilingu dizainu.

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Stulbinanti spalva, stilingas dizainas

  • „E Line“

  • 24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 raiškos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Aplinkai nekenksmingos medžiagos atitinka pagrindinius tarptautinius standartus

„Philips“ įsipareigojo naudoti ekologiškas, aplinkai nekenksmingas medžiagas visame savo monitorių asortimente. Visos plastikinės korpuso dalys, metalinės pagrindo dalys ir pakuotės iš 100 % perdirbamos medžiagos. Kai kuriuose atskiruose modeliuose mes panaudojame iki 65 % pakartotinai perdirbto plastiko. Griežtai laikantis RoHS standartų smarkiai sumažintas toksiškų medžiagų, pavyzdžiui, švino, naudojimas arba jų visiškai atsisakoma. Gyvsidabrio kiekis monitoriuose su CCFL foniniu apšvietimu buvo smarkiai sumažintas, o monitoriuose su LED foniniu apšvietimu jis visiškai nebenaudojamas.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  3. NTSC sritis, paremta CIE1976

  4. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  5. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.