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24M1N3200ZS/00
Perkelkite žaidimą į kitą lygį
Šis „Philips“ žaidimų monitorius yra puikus, universalus ekranas žaidžiant intensyvius kompiuterinius žaidimus. Sinchronizavimo technologija, 165 Hz atnaujinimo dažnis ir 1 ms reakcijos laikas užtikrina sklandų žaidimą. Beveik berėmis ekranas su „Ultra Wide-Color“ – geresnis ir labiau prikaustantis vaizdas.
„Evnia 3000“
24 (23,8" / 60,5 cm įstrižainė)
1920 x 1080 („Full HD“)
Žaidžiant nereikėtų rinktis tarp nepastovaus žaidimo ar stringančių kadrų. „AMD FreeSync™ Premium“ suteikia rimtiems žaidėjams sklandų, netrūkčiojantį, geriausiai veikiantį žaidimą. Nėra jokių kompromisų. Žaiskite užtikrintai su dideliu atnaujinimo dažniu, maža kadrų kompensacija ir maža vėlavimo trukme.
Žaidžiate intensyvius konkurencinius žaidimus. Jums reikia ekrano, kuriame vaizdas būtų rodomas be delsos ir itin sklandžiai. Šis „Philips“ ekranas atnaujina vaizdą iki 165 kartų per sekundę – gerokai dažniau nei standartinis ekranas. Dėl mažesnio kadrų dažnio gali atrodyti, kad priešai ekrane šokinėja iš vienos vietos į kitą, todėl į juos sunku nusitaikyti. Naudodami 165Hz kadrų dažnį ekrane matysite tuos itin svarbius trūkstamus kadrus, todėl priešų judesiai bus rodomi itin sklandžiai ir galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Dėl itin mažos įvesties delsos ir netrūkinėjančio vaizdo šis „Philips“ ekranas yra puikus jūsų žaidimų partneris
MPRT (judesio vaizdo reakcijos laikas) yra intuityvesnis būdas apibūdinti reakcijos laiką, kuri tiesiogiai nurodo trukmę nuo momento, kai matomas neryškus triukšmas, iki švarių ir aiškių vaizdų. „Philips“ žaidimų monitorius, pasižymintis 1 ms MPRT, efektyviai panaikina dėmes ir judesių suliejimą bei rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Geriausias pasirinkimas jaudinantiems ir trukčiojimui jautriems žaidimams žaisti.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Argumentai už
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Argumentai prieš
Neviem nájsť icc profil na internete
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Naudojimo data 2022-11-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Naudojimo data 2022-11-03
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
„Adobe RGB“ aprėptis paremta CIE1976
Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED fono apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.
2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei funkcijų vaizduose.