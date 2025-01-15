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24M2N3200S/01
Išplėskite savo žaidimų horizontą
Su šiuo greitu IPS monitoriumi galėsite žaisti itin tiksliai ir greitai 180 Hz dažniu. Šis monitorius užtikrina ryškius HDR kokybės vaizdus ir „Full HD“ skiriamąją gebą, todėl galėsite mėgautis visapusiškai puikia žaidimų patirtimi.
„Evnia 3000“
24 (23,8 col. / 60,5 cm įstrižainė)
1920 x 1080 („Full HD“)
Tinka intensyviam žaidimui prieš kitus žaidėjus. Ekrane atkuriamas nevėluojantis, itin sklandus vaizdas. Šiame ekrane vaizdas atnaujinamas iki 180 kartų per sekundę, kur kas greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Naudojant 180 Hz kadrų dažnį, atkuriami svarbūs trūkstami vaizdai ir priešai ekrane juda itin sklandžiai, todėl galėsite lengvai į juos nusitaikyti. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane – šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris.
Įvesties delsa – tai laikas, praeinantis nuo veiksmo atlikimo prijungtais įrenginiais iki rezultato pasirodymo ekrane. Maža įvesties delsa sutrumpina laiką nuo komandos įvedimo įrenginiuose iki jos atvaizdavimo monitoriuje ir gerokai pagerina greitos reakcijos reikalaujančių vaizdo žaidimų patirtį. Tai ypač svarbu žaidžiantiems greito tempo varžybinius žaidimus.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
CarcotasSef
15/01/2025
România
Excelent la pretul care il are
Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.
Argumentai už
Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.
Argumentai prieš
Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Naudojimo data 2023-12-15
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD
Naudojimo data 2023-12-15
Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.
Atsako laiko reikšmė lygi „SmartResponse“
Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.
Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.
„Adobe RGB“ ir „DCI-P3“ aprėptis pagal CIE1976, „sRGB“ sritis pagal CIE1931, „NTSC“ sritis pagal CIE1976.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.
Šiame lankstinuke išvardyti gaminiai ir priedai skirtingose šalyse ir regionuose gali skirtis.