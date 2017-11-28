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Nutraukta gamyba

4000 seriesItin plonas „Full HD“ LED televizorius

24PFS4022/12

3.9

| (20) Atsiliepimai

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

Sukurtas tam, kad galėtumėte maloniai praleisti laiką, „Philips“ 4000 TV perteikia kokybišką vaizdą mažame ekrane. Jis pakankamai kompaktiškas, kad galėtumėte greitai ir be vargo pernešti iš kambario į kambarį, jo minimalistinis dizainas dera bet kokioje vietoje.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Itin plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 60 cm (24 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Dvi HDMI įvestys ir „EasyLink“ – junkitės prie įvairių įrenginių

Jokios painiavos su laidais – vienu HDMI laidu iš jūsų įrenginių į televizorių perduodamas ir vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudintą signalą, todėl iš šaltinio į ekraną perduodamas aukščiausios kokybės vaizdas. Kartu su „Philips EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „Blu-Ray“ grotuvuose, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

„Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu

Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

Kompaktiškas nešiojamasis televizorius – kad galėtumėte smagiai leisti laiką

Stilingas, kompaktiškas ir lengvas. Turėdami televizorių su mažu ekranu galėsite žiūrėti mėgstamas programas virtuvėje, nepraleisite svarbių naujienų dirbdami garaže, galėsite sekti sporto rezultatus iškylaudami kieme. Su šiuo nešiojamuoju televizoriumi visur bus smagu!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.9

iš 5

20

Atsiliepimai

28/11/2017

Polska

Polska

Full HD

Mały, zgrabny, świetne kolory, Full HD idealny do pokoju dla dzieci .

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Jó ár , érték arány .

Monitorom meghibásodása miatt kerestem új megjelenítőt . Kedvenc helyemen épp akcióban volt ez a tv .Igaz hogy én csak monitort kerestem , de az eladó javaslatára ennél a készüléknél maradtam . Döntésem nem bántam meg ! Hibátlanul kiszolgálja a számítógépet és ha meguntam még tv-t is nézhetek ! Minden szabadon fogható csatornát kiválóan fog .Nappal is nézhető jó fényerejének köszönhetően . Szeretem a távirányítóját is . Az összes funkciót könnyen elérem vele.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 24PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

A célnak tökéletesen megfelel

Konyhai TV-t kerestünk. 22" FullHD, falra szerelhető olcsó kellett. Ez pont az. Kezelése könnyű, az igényeknek megfelel.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 22PFS4022 Full HD Ultra Slim LED TV

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

  5. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.