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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Energetinio efektyvumo klasės etiketė
    Gaminio nuotrauka iš priekio
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Gaming Monitor„Full HD“ žaidimų monitorius

25M2N5200P/00

Geriausia žaidimų patirtis

Žaidimų monitorius, kuriame dera tai, kas abiejuose pasauliuose geriausia. Su „SmartContrast“, „AMD FreeSync Premium“ technologija ir 280 Hz atnaujinimo dažniu žaidimas ekrane yra sklandus, be delsos ir nenukenčia vaizdas.

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Geriausia žaidimų patirtis

  • „Evnia 5000“

  • 25 (24,5 col. / 62,2 cm įstr.)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„AMD FreeSync™ Premium“; netrūkčiojantis, neužsikertantis, sklandus žaidimas

„AMD FreeSync™ Premium“; netrūkčiojantis, neužsikertantis, sklandus žaidimas

Žaidžiant nereikėtų rinktis tarp nepastovaus žaidimo ar stringančių kadrų. „AMD FreeSync™ Premium“ suteikia rimtiems žaidėjams sklandų, netrūkčiojantį, geriausiai veikiantį žaidimą. Nėra jokių kompromisų. Žaiskite užtikrintai su dideliu atnaujinimo dažniu, maža kadrų kompensacija ir maža vėlavimo trukme.

Novatoriškas 280Hz atnaujinimo dažnis sklandžiausiam žaidimui

Novatoriškas 280Hz atnaujinimo dažnis sklandžiausiam žaidimui

„Philips Evnia“ 280 Hz ekranas perkelia žaidimų patirtį į naują lygmenį. Maža įvesties delsa kartu su kintamojo atnaujinimo dažnio technologija suteikia įtraukiančio žaidimo pranašumą. Be to, mūsų didelės raiškos plataus matymo kampo skydelis užtikrina tikrovišką žaidimų patirtį ir neprilygstamą spalvų tikslumą. Susitelkite į tai, kas svarbiausia: reguliuojamas stovas suteikia pelnytą komfortą, o nemirgantis vaizdas nevargina akių, todėl galite žaisti nesirūpindami dėl sveikatos.

Maža įvesties delsa sumažina laiko uždelsimą tarp įrenginių ir monitoriaus

Maža įvesties delsa sumažina laiko uždelsimą tarp įrenginių ir monitoriaus

Įvesties delsa – tai laikas, praeinantis nuo veiksmo atlikimo prijungtais įrenginiais iki rezultato pasirodymo ekrane. Maža įvesties delsa sutrumpina laiką nuo komandos įvedimo įrenginiuose iki jos atvaizdavimo monitoriuje ir gerokai pagerina greitos reakcijos reikalaujančių vaizdo žaidimų patirtį. Tai ypač svarbu žaidžiantiems greito tempo varžybinius žaidimus.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su DP įvestimi.

  3. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano skiriamąją gebą ir atnaujinimo dažnį.

  4. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  5. Išmanus MBR skirtas ryškumui reguliuoti, kad sumažėtų suliejimas, todėl ryškumo negalima reguliuoti, kai įjungtas išmanus MBR. Siekiant sumažinti judesio suliejimą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi su ekrano skleistine, todėl gali pastebimai pakisti ryškumas.

  6. Išmanus MBR yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus išmanų MBR gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  7. „Adobe“ RGB ir DCI-P3, apimtis paremta CIE1976, sRGB sritis, paremta CIE1931, NTSC sritis paremta CIE1976.

  8. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  9. NVIDIA® G-SYNC® palaikymo sąsaja: „DisplayPort“

  10. Būtinai atnaujinkite NVIDIA® G-SYNC® tvarkyklę į naujausią versiją, daugiau informacijos rasite NVIDIA svetainėje: https://www.nvidia.com/

  11. Įsitikinkite, kad jūsų grafinė plokštė veikia su NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.