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Tiesiog prikaustantis
27 colių lenktas „E line“ ekranas tikrai prikausto dėmesį ir išsiskiria stilingu dizainu. Stebėkite aiškius „Full HD“ vaizdus ir natūralius judesius su „AMD FreeSync“ technologija.
„E Line“
27 in (68,6 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
Naujasis „Philips“ žaidimų ekranas turi greitos prieigos OSD, pritaikytą žaidimams, ir siūlo daug galimybių. FPS režimas (angl. „First person shooting“) pagerina tamsias žaidimų scenas, todėl pamatysite tamsiose vietose pasislėpusius objektus. „Lenktynių“ režimas pritaiko ekraną, parinkdamas greičiausią reakcijos laiką, ryškias spalvas, kartu pakoreguoja vaizdą. RTS režimas (angl. „Real time strategy“) turi specialų „SmartFrame“ režimą, kuris paryškina tam tikras sritis ir leidžia reguliuoti matmenis bei vaizdą. Naudodami „1 žaidėjo“ ir „2 žaidėjo“ režimus galite išsaugoti savo asmeninius nustatymus, tinkamus skirtingiems žaidimams, užtikrinančius geriausias charakteristikas.
Staliniai monitoriai suteikia asmeninio vartotojo patirtį, kuri puikiai tinka lenktam dizainui. Lenktas ekranas pasižymi maloniu ir subtiliai prikaustančiu efektu, dėmesys skiriamas jums stalo centre.
Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Geta04
18/06/2021
România
Wow!
Pot spune ca este monitorul ideal. Modelul curbat conferă un aspect spectaculos, iar imaginile transpuse pe acesta sunt foarte luminoase. Are culori calde si foarte vii. Nu este deranjat la ochii si iti poti seta lumina cum doresti. Sunetul redat pe acesta este excelent, ocupa putin loc datorită curburii si este ideal in orice casa. Il folosesc de ceva timp si il recomand tuturor celor care vor sa isi schimbe monitorul. Recenzie din Campania Philips
Argumentai už
Luminos
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Naudojimo data 2020-05-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1CA Monitor LCD Full HD curbat
Naudojimo data 2020-05-18
Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
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Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.