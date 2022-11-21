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27 colių lenktas „E line“ ekranas tikrai prikausto dėmesį ir išsiskiria stilingu dizainu. Stebėkite aiškius „Full HD“ vaizdus ir natūralius judesius su „AMD FreeSync“ technologija.
„E Line“
27 in (68,6 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į ekrano įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
4.8
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Argumentai už
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Argumentai už
Качество цена
Argumentai prieš
Обемността на някой от продуктите
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.