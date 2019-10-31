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Tiesiog stulbinantis
27 colių „E Line“ monitorius perteikia stulbinantį vaizdą ir išsiskiria elegantišku dizainu, stilingai puošiančiu darbo vietą. Matykite aiškius „Full HD“ vaizdus ir natūralius judesius su „AMD FreeSync“ technologija.
„E Line“
27 in (68,6 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.
Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.
„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
razidd
31/10/2019
Україна
Качественный надёжный
Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SD РК-монітор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SD РК-монітор
CsepiMeli
18/10/2019
Magyarország
Csúcsminőség
Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SD LCD monitor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SD LCD monitor
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.