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LCD monitorius

271E1SD/00

5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Tiesiog stulbinantis

27 colių „E Line“ monitorius perteikia stulbinantį vaizdą ir išsiskiria elegantišku dizainu, stilingai puošiančiu darbo vietą. Matykite aiškius „Full HD“ vaizdus ir natūralius judesius su „AMD FreeSync“ technologija.

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Tiesiog stulbinantis

  • „E Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

Draugiškas aplinkai ekranas be gyvsidabrio

„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Качественный надёжный

Очень понравился отличный монитор за свои деньги есть все выходы VGA HDMI DVI-D ips матрица быстрый отклик(1мск) аудио выход!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SD РК-монітор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SD РК-монітор

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Csúcsminőség

Éles kép, helytakarékos, formás, jó megjelenés, éles kép

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SD LCD monitor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SD LCD monitor

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.

  3. NTSC sritis, paremta CIE1976

  4. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  5. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  6. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.