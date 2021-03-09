GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis

„Full HD“ lenktas LCD monitorius

272E1CA/00

4.1

| (14) Atsiliepimai

Tiesiog prikaustantis

27 colių lenktas „E line“ ekranas tikrai prikausto dėmesį ir išsiskiria stilingu dizainu. Stebėkite aiškius „Full HD“ vaizdus ir natūralius judesius su „AMD FreeSync“ technologija.

Peržiūrėti visas naudas

Tiesiog prikaustantis

  • „E Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Stereogarsiakalbiai, kad galėtumėte mėgautis multimedija

Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į ekrano įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

VA ekrane matysite stulbinamus vaizdus itin plačiais matymo kampais

„Philips“ VA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.1

iš 5

14

Atsiliepimai

3

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Argumentai už

To co wpisałem w recenzji.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

12/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. NTSC sritis, paremta CIE1976

  5. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  6. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.