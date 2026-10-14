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272E1SA/00
Tiesiog stulbinantis
27 colių „E Line“ monitorius perteikia stulbinantį vaizdą ir išsiskiria elegantišku dizainu, stilingai puošiančiu darbo vietą. Matykite aiškius „Full HD“ vaizdus ir natūralius judesius su „AMD FreeSync“ technologija.
„E Line“
27 in (68,6 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
Žaidžiant nereikia rinktis stringančio žaidimo arba pertraukiamų kadrų. Su naujuoju „Philips“ monitoriumi taip neturi būti. Mėgaukitės sklandžiu darbu be trukdžių su „AMD FreeSync™“ technologija esant bet kokiam kadrų skaičiui – sklandus ir greitas atnaujinimas bei ypatingai greita reakcija.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.
Atsiliepimai
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.