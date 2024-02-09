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LCD monitorius

272V8A/00

4.3

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ryškūs, aiškūs vaizdai be ribų

„Philips V line“ plataus vaizdo monitorius perteikia beribį vaizdą, užtikrina puikią vertę ir būtinas funkcijas. „Adaptive-Sync“ perteikia sklandų vaizdą. Naudodami „LowBlue“ režimą ir funkcijas, dėl kurių ekranas neatspindi, nemirga, nevarginsite akių.

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Ryškūs, aiškūs vaizdai be ribų

  • „V Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

„DisplayPort“ jungtis – puiki vaizdo kokybė

„DisplayPort“ yra konvertavimo nenaudojanti skaitmeninė sąsaja, kuria sujungiamas kompiuteris ir monitorius. Išsiskiria didesnėmis galimybėmis nei DVI standartas – ši sąsaja palaiko iki 15 m ilgio laidus ir 10,8 Gbps/sek. duomenų perdavimo greitį. Stulbinamos techninės savybės užtikrina greitesnį vaizdo gavimą ir atnaujinimo dažnį, todėl „DisplayPort“ yra geriausias pasirinkimas net tik biure ar namuose, bet ir žaidimams, vaizdo įrašams redaguoti ir daugeliu kitų atvejų. Taip pat nepamirštas suderinamumas naudojant įvairius adapterius.

Nemirgančio vaizdo technologija – mažiau pavargsta akys

Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.

„LowBlue“ režimas, kad darbas nevargintų akių

Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 221V8A LCD monitor

Naudojimo data 2024-01-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 221V8A LCD monitor

Naudojimo data 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 242V8A РК-монітор

Naudojimo data 2023-05-06

Ši apžvalga buvo parašyta apie 242V8A РК-монітор

Naudojimo data 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Argumentai už

Бюджетный, 75 гц, звук.

Argumentai prieš

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 242V8A РК-монітор

Naudojimo data 2021-02-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 242V8A РК-монітор

Naudojimo data 2021-02-09

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.