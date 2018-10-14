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„Full HD“ LCD monitorius

273V7QSB/01

4.8

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.

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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto

  • „V Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

IPS LED plataus matymo kampo technologija tiksliai perteikia vaizdą ir spalvas

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.

Kompaktiškas dizainas, taupantis erdvę

„EasyRead“ režimas laikraščiams skaityti

Skaitydami didelės apimties dokumentus pajusite didesnį komfortą, nes skaityti bus lengviau. Dėl „EasyRead“ režimo skaitymas bus panašus į skaitymą iš popieriaus ir nevargins akių, nes šis režimas reguliuoja ekrano spalvas ir mastelį, imituodamas skaitymo iš popieriaus pojūtį skaitmeniniame ekrane.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Full HD LCD monitor

Naudojimo data 2019-12-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Full HD LCD monitor

Naudojimo data 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Argumentai už

IPS kijelző, jó ár érték arány

Argumentai prieš

Nem tudok ilyet

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QSB Full HD LCD monitor

Naudojimo data 2019-12-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QSB Full HD LCD monitor

Naudojimo data 2019-12-10

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“