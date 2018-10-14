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Aiškūs, ryškūs vaizdai nuo krašto iki krašto
Puikus, universalus ekranas, rodantis stulbinantį vaizdą nuo krašto iki krašto, nevargina akių ir yra kompaktiško, plono dizaino.
„V Line“
27 in (68,6 cm)
1920 x 1080 („Full HD“)
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin plačius 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampus, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranai perteikia itin aiškų vaizdą su gyvomis spalvomis, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas ryškumas.
Skaitydami didelės apimties dokumentus pajusite didesnį komfortą, nes skaityti bus lengviau. Dėl „EasyRead“ režimo skaitymas bus panašus į skaitymą iš popieriaus ir nevargins akių, nes šis režimas reguliuoja ekrano spalvas ir mastelį, imituodamas skaitymo iš popieriaus pojūtį skaitmeniniame ekrane.
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Full HD LCD monitor
Naudojimo data 2019-12-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 273V7QSB Full HD LCD monitor
Naudojimo data 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Argumentai už
IPS kijelző, jó ár érték arány
Argumentai prieš
Nem tudok ilyet
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QSB Full HD LCD monitor
Naudojimo data 2019-12-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 223V7QSB Full HD LCD monitor
Naudojimo data 2019-12-10
„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“