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LCD monitorius

275E1S/00

5

| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Tiesiog stulbinantis

27 colių „E Line“ monitorius išsiskiria stulbinančia išvaizda ir elegantišku dizainu, stilingai puošiančiu darbo vietą. Stebėkite labai aiškius „Quad HD“ vaizdus ir natūralius judesius su „AMD FreeSync“ technologija.

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Tiesiog stulbinantis

  • „E Line“

  • 27 in (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

„LowBlue“ režimas, kad darbas nevargintų akių

Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ perteikia neįtikėtinai sodrias juodas detales

„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.

Draugiškas aplinkai ekranas be gyvsidabrio

„Philips“ monitoriuose su LED foniniu apšvietimu nėra gyvsidabrio, vienos nuodingiausių natūralių medžiagų, kenkiančių žmonėms ir gyvūnams. Todėl šis ekranas daro mažesnį neigiamą poveikį aplinkai visame gyvavimo cikle – nuo gamybos iki utilizavimo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/02/2025

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor do biura czy do domu.

Zgrabna obudowa, cieniutkie ramki - ten monitor ma mniejsze wymiary zewnętrzne niż mój stary 22 calowy! Obraz brzytwa , kolory dla mnie rewelka - chociaż monitor służy mi do pracy a nie gier. Jedyne czego mi brakuje to wbudowanych głośników .

Ši apžvalga buvo parašyta apie 245E1S Monitor LCD

Naudojimo data 2025-01-06

Ši apžvalga buvo parašyta apie 245E1S Monitor LCD

Naudojimo data 2025-01-06

10/12/2022

Polska

Polska

ten produkt jest nawet lepiej niż idealny

podoba mi sie ponieważ ładny obraz fajny do gier i biura piękne kolory

Argumentai už

wszystko ładny obraz idealnie pasuje na moje biurko fajne tryby dobra częstotliwość odświeżania

Argumentai prieš

nic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 275E1S Monitor LCD

Naudojimo data 2022-11-10

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 275E1S Monitor LCD

Naudojimo data 2022-11-10

14/07/2020

Polska

Polska

Przesiadka z Full HD

Bardzo fajny monitor. Przesiadka z monitora Full HD firmy LG 23EA63V na Philipsa 245E1S. Odrobinkę większy , wielkość plamki 0,206 robi swoje i jest prawie nie dostrzegalna przez co obraz statyczny bajka , to samo w grach super. W codziennym użytkowaniu pokazuje ze odświeżanie 60 Hz ale w grach już 75 Hz , jeszcze tego nie rozgryzłem , może za to że mam kartę AMD i AMD FreeSync. Estetycznie zrobiony. Nie wiem jak podstawa bo u mnie wisi na uchwycie.

Argumentai už

Rozdzielczość , kolory , elegancki, i nie drogi

Argumentai prieš

By uzyskać fajną biel trzeba temperaturę koloru ustawić na przynajmniej 9100 i troszkę przy krótki przewód od monitora do zasilacza

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 245E1S Monitor LCD

Naudojimo data 2020-06-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 245E1S Monitor LCD

Naudojimo data 2020-06-14

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.

  3. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  4. NTSC sritis, paremta CIE1976

  5. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  6. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.