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278E1A/00
Tiesiog stulbinantis
27 colių „E Line“ monitorius perteikia stulbinantį vaizdą ir išsiskiria elegantišku dizainu, stilingai puošiančiu darbo vietą. Itin aiškus 4K UHD vaizdas ir platus matomumas – taip pat geriausiai matomi ir natūralūs vaizdai žiūrint bet kuriuo kampu iš priekio.
„E Line“
27 in (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
„DisplayPort“ yra konvertavimo nenaudojanti skaitmeninė sąsaja, kuria sujungiamas kompiuteris ir monitorius. Išsiskiria didesnėmis galimybėmis nei DVI standartas – ši sąsaja palaiko iki 15 m ilgio laidus ir 10,8 Gbps/sek. duomenų perdavimo greitį. Stulbinamos techninės savybės užtikrina greitesnį vaizdo gavimą ir atnaujinimo dažnį, todėl „DisplayPort“ yra geriausias pasirinkimas net tik biure ar namuose, bet ir žaidimams, vaizdo įrašams redaguoti ir daugeliu kitų atvejų. Taip pat nepamirštas suderinamumas naudojant įvairius adapterius.
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į ekrano įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
4.1
iš 5
14
Atsiliepimai
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Argumentai už
To co wpisałem w recenzji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Naudojimo data 2020-09-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Naudojimo data 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Naudojimo data 2020-11-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Naudojimo data 2020-11-20
457788))
12/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Naudojimo data 2022-07-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Naudojimo data 2022-07-12
"IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.
Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
NTSC, DCI-P3, „Adobe RGB“ sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.