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  • Energetinio efektyvumo klasės etiketė
    Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka

MonitorUSB-C monitorius

27E1N3300A/00

Supaprastinkite prisijungimą su USB-C

Šiame „Philips USB-C“ daugiafunkciame monitoriuje yra tvarkinga laidų sistema. Naudodami vieną laidą galite žiūrėti sklandų didelės raiškos vaizdo įrašą, perkelti duomenis ir įkrauti nešiojamąjį kompiuterį. Mobiliųjų prietaisų specialistams jis pasitarnaus kaip tikras šakotuvas.

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Supaprastinkite prisijungimą su USB-C

  • 3000 serija

  • 27 in (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

Prijunkite nešiojamąjį kompiuterį vienu USB-C laidu

Prijunkite nešiojamąjį kompiuterį vienu USB-C laidu

Šis „Philips“ ekranas turi įmontuotą USB C tipo jungtį su energijos tiekimu. Naudodamiesi išmaniu ir lanksčiu energijos valdymu, galite tiesiogiai įkrauti suderinamą prietaisą. Jo plona, dvipusė USB-C jungtis skirta paprastai prijungti vienu laidu. Galite žiūrėti aukštos rezoliucijos vaizdo įrašą ir perkelti duomenis supergreičiu, tuo pačiu metu tiekdami maitinimą ir įkraudami suderinamą prietaisą.

Sklandus žaidimas be pastangų su „AMD FreeSync™“ technologija

Sklandus žaidimas be pastangų su „AMD FreeSync™“ technologija

Žaidžiant nereikia rinktis stringančio žaidimo arba pertraukiamų kadrų. Su naujuoju „Philips“ monitoriumi taip neturi būti. Mėgaukitės sklandžiu darbu be trukdžių su „AMD FreeSync™“ technologija esant bet kokiam kadrų skaičiui – sklandus ir greitas atnaujinimas bei ypatingai greita reakcija.

1 ms (MPRT) greitasis reakcijos laikas, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

1 ms (MPRT) greitasis reakcijos laikas, kad vaizdas būtų aiškus, o žaidimas – sklandus

MPRT (judesio vaizdo reakcijos laikas) yra intuityvesnis būdas apibūdinti reakcijos laiką, kuri tiesiogiai nurodo trukmę nuo momento, kai matomas neryškus triukšmas, iki švarių ir aiškių vaizdų. „Philips“ žaidimų monitorius, pasižymintis 1 ms MPRT, efektyviai panaikina dėmes ir judesių suliejimą bei rodo aiškesnius ir tikslesnius vaizdus, kad žaidimas būtų geresnis. Geriausias pasirinkimas jaudinantiems ir trukčiojimui jautriems žaidimams žaisti.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. „IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.

  3. Kad išvesties našumas būtų geriausias, visada įsitikinkite, kad jūsų vaizdo plokštė gali pasiekti maksimalią šio „Philips“ ekrano raišką ir atnaujinimo dažnį.

  4. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  5. MPRT skirta ryškumui reguliuoti, kad būtų sumažintas suliejimas, todėl negalima reguliuoti ryškumo, kai įjungtas MPRT. Siekiant sumažinti judesio neryškumą, LED apšvietimas sinchroniškai mirksi pagal ekrano atnaujinimą, dėl ko gali pastebimai pakisti ryškumas.

  6. MPRT yra žaidimams optimizuotas režimas. Įjungus MPRT gali pastebimai mirksėti ekranas. Rekomenduojama išjungti, kai nenaudojate žaidimų funkcijos.

  7. NTSC sritis, paremta CIE1976

  8. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  9. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  10. Kad veiktų USB-C energijos tiekimo ir įkrovimo funkcija, knyginis kompiuteris / prietaisas turi atitikti USB-C standarto energijos tiekimo specifikacijas. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, skaitykite knyginio kompiuterio naudotojo vadovą ar kreipkitės į gamintoją.

  11. Norint perkelti vaizdo įrašus per USB-C, knyginis kompiuteris / prietaisas turi palaikyti „USB-C DP Alt“ režimą

  12. Monitorius gali atrodyti kitaip nei funkcijų vaizduose.