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325E1C/00
Tiesiog prikaustantis
32 colių lenktas „E line“ ekranas tikrai prikausto dėmesį ir išsiskiria stilingu dizainu. Vaizdai atgyja su labai aiškiu QHD vaizdu, „Ultra wide-color“ ir „AMD FreeSync“ technologija!
„E Line“
32 (31,5 in / 80 cm įstriž.)
2560 x 1440 (QHD)
„Philips“ VA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.
Kad darbo vieta būtų tvarkinga, šiame monitoriuje yra elegantiškas laidų tvarkymo sprendimas. Nereikia rišti laidų papildomais raišteliais. Pailgoje angoje galima paslėpti laidus. Laidai paslepiami ir puikiai atrodo daugelyje aplinkų, ypač mažose erdvėse arba ant stalų, ant kurių monitoriai stovi nusukti į sienas ar langus. Šis dizainas naudingas tvarkant netvarkingus laidus, kad stalas atrodytų tvarkingai.
Dėl LED ekranų su fono apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
4.1
iš 5
14
Atsiliepimai
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Argumentai už
To co wpisałem w recenzji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
457788))
12/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
Didžiausia skiriamoji geba veikia su HDMI įvestimi arba DP įvestimi.
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.