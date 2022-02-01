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Momentum4K HDR ekranas su „Ambiglow“

326M6VJRMB/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Įsijauskite į akimirką

„Momentum“ 4K UHD ekranas su „Ambiglow“ – naujas dėmesio prikaustymo lygis. Greitas veiksmas atrodo sklandžiai dėl pritaikomo sinchronizavimo ir mažos įvesties delsos. „DisplayHDR 600“ išsiskiria akimirksniu prikaustančio, itin aiškaus ir ryškaus vaizdo kokybe.

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  • „Momentum“

  • 32 (31,5 in / 80 cm įstriž.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Geresnis garsas su „DTS Sound™“

„DTS Sound“ yra garso apdorojimo sprendimas, sukurtas muzikos atkūrimui, filmams, transliavimui ir žaidimui asmeniniame kompiuteryje optimizuoti nepaisant formos veiksnių. Su „DTS Sound“ patirsite prikaustančius virtualius erdvinio garso pojūčius, klausysitės sodrių bosų, geriau girdėsite dialogus ir mėgausitės maksimaliu garsumo lygiu be nukarpymų ar iškraipymo.

„Ambiglow“ sustiprina pojūčius šviesos aureole

Žiūrėdami su „Ambiglow“ matysite naują dimensiją. Pažangi „Ambiglow“ technologija padidina ekraną sukurdama prikaustančią šviesų aureolę. Greitas procesorius analizuoja įeinančių vaizdų turinį ir pritaiko spalvas ir skleidžiamos šviesos ryškumą prie vaizdo. Su naudotojui patogiomis parinktimis reguliuosite aplinkos apšvietimą, kaip tik norėsite. Ypač tinka žiūrint filmus, sporto programas ar žaidžiant žaidimus. Su „Philips Ambiglow“ pasinersite į unikalų ir įtraukiantį žiūrėjimą.

„DisplayHDR 600“ tobuliems vizualiniams momentams

VESA sertifikatą turintis „DisplayHDR 600“ suteiks visiškai kitokių vaizdinių potyrių. Kitaip nei kiti su HDR suderinami ekranai, tikroviškas „DisplayHDR 600“ išsiskiria stulbinančiu ryškumu, kontrastu ir spalvomis. Su vietiniu pritemdymu ir labai aukštu, iki 600 nitų, ryškumu vaizdai atgyja ir matoma daugiau detalių, išsiskiriančių sodresniais ir detalesniais juodais atspalviais. Perteikiama pilnesnė sodrių, naujų spalvų paletė ir pojūčius žadinantys vaizdai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Argumentai už

The quality of a picture is perfect

Argumentai prieš

no usb-c

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Naudojimo data 2022-01-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Naudojimo data 2022-01-01

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Atsakomybės apribojimai

  1. Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“

  2. BT. 709 / DCI-P3, apimtis paremta CIE1976

  3. NTSC sritis, paremta CIE1976

  4. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  5. Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą

  6. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.