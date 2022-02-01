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326M6VJRMB/00
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„Momentum“ 4K UHD ekranas su „Ambiglow“ – naujas dėmesio prikaustymo lygis. Greitas veiksmas atrodo sklandžiai dėl pritaikomo sinchronizavimo ir mažos įvesties delsos. „DisplayHDR 600“ išsiskiria akimirksniu prikaustančio, itin aiškaus ir ryškaus vaizdo kokybe.
„Momentum“
32 (31,5 in / 80 cm įstriž.)
3840 x 2160 (4K UHD)
„DTS Sound“ yra garso apdorojimo sprendimas, sukurtas muzikos atkūrimui, filmams, transliavimui ir žaidimui asmeniniame kompiuteryje optimizuoti nepaisant formos veiksnių. Su „DTS Sound“ patirsite prikaustančius virtualius erdvinio garso pojūčius, klausysitės sodrių bosų, geriau girdėsite dialogus ir mėgausitės maksimaliu garsumo lygiu be nukarpymų ar iškraipymo.
Žiūrėdami su „Ambiglow“ matysite naują dimensiją. Pažangi „Ambiglow“ technologija padidina ekraną sukurdama prikaustančią šviesų aureolę. Greitas procesorius analizuoja įeinančių vaizdų turinį ir pritaiko spalvas ir skleidžiamos šviesos ryškumą prie vaizdo. Su naudotojui patogiomis parinktimis reguliuosite aplinkos apšvietimą, kaip tik norėsite. Ypač tinka žiūrint filmus, sporto programas ar žaidžiant žaidimus. Su „Philips Ambiglow“ pasinersite į unikalų ir įtraukiantį žiūrėjimą.
VESA sertifikatą turintis „DisplayHDR 600“ suteiks visiškai kitokių vaizdinių potyrių. Kitaip nei kiti su HDR suderinami ekranai, tikroviškas „DisplayHDR 600“ išsiskiria stulbinančiu ryškumu, kontrastu ir spalvomis. Su vietiniu pritemdymu ir labai aukštu, iki 600 nitų, ryškumu vaizdai atgyja ir matoma daugiau detalių, išsiskiriančių sodresniais ir detalesniais juodais atspalviais. Perteikiama pilnesnė sodrių, naujų spalvų paletė ir pojūčius žadinantys vaizdai.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Argumentai už
The quality of a picture is perfect
Argumentai prieš
no usb-c
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Naudojimo data 2022-01-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Naudojimo data 2022-01-01
Reakcijos laikas lygus „SmartResponse“
BT. 709 / DCI-P3, apimtis paremta CIE1976
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
Greitasis įkrovimas atitinka USB BC 1.2 standartą
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.