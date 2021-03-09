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328E1CA/00
Tiesiog prikaustantis
32 colių lenktas „E line“ ekranas tikrai prikausto dėmesį ir išsiskiria stilingu dizainu. Vaizdai atgyja su itin aiškiu 4K UHD vaizdu, „Ultra wide-color“ ir „Adaptive-Sync“!
„E Line“
32 (31,5 in / 80 cm įstriž.)
3840 x 2160 (4K UHD)
„Philips“ VA LED ekranuose naudojama pažangi MVA (angl. „Multi Domain Vertical Aligment“) technologija garantuoja aukštą statinio kontrasto santykį atkuriant itin sodrius ir ryškius vaizdus. Darbui su įprastomis biuro programomis ypatingi reikalavimai nėra keliami, todėl ši technologija specialiai pritaikyta nuotraukoms, naršymui internete, filmams, žaidimams ir sudėtingoms grafinėms programoms. Optimizuota pikselių valdymo technologija užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl galite mėgautis itin ryškiais vaizdais.
„SmartContrast“ yra „Philips“ technologija, analizuojanti jūsų rodomą turinį, automatiškai koreguojanti spalvas ir kontroliuojanti fono apšvietimo intensyvumą, – taip pagerinamas kontrastingumas, kad būtų geriausiai išgaunami tamsūs atspalviai žiūrint skaitmenines nuotraukas, filmus ar žaidžiant žaidimus. Kai pasirenkamas ekonomiškas režimas, kontrastingumas ir fono apšvietimas pritaikomas tinkamam kasdieniam darbui ir minimalioms energijos sąnaudoms.
Du aukštos kokybės stereogarsiakalbiai integruoti į ekrano įrenginį. Garsiakalbiai gali būti įrengti matomoje priekinėje monitoriaus dalyje arba nematomoje apatinėje, taip pat monitoriaus viršuje arba gale, priklausomai nuo modelio ir konstrukcijos.
4.1
iš 5
14
Atsiliepimai
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Argumentai už
To co wpisałem w recenzji.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
457788))
12/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
NTSC sritis, paremta CIE1976
„sRGB“ sritis, paremta CIE1931
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.