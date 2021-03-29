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Nešiojamas. Prieinamas.
Ieškote gero, tačiau ne per įmantraus televizoriaus? Šis kompaktiškas, prieinamos kainos LED televizorius turi viską, ko reikia, ir nieko, ko nereikia. Ryškus vaizdas su „Pixel Plus HD“, aiškus garsas ir paprasta bei lengva pernešti iš kambario į kambarį.
80 cm (32 in)
LED televizorius
„Pixel Plus HD“
4.8
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Max-Bugs
29/03/2021
Eesti
Hind ja kvaliteet!
Meeldib pildi ja heli kvaliteet antud hinna suhtes
Argumentai už
kaasaegne mudel ilma smart"ta
Argumentai prieš
veel pole leidnud
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 LED TV
Naudojimo data 2020-02-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 LED TV
Naudojimo data 2020-02-29
Behemoth96
26/11/2020
Polska
DOSKONAŁY WYBÓR
Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.
Argumentai už
kolorystyka obrazu oraz ramki
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 Telewizor LED
Naudojimo data 2020-07-25
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 Telewizor LED
Naudojimo data 2020-07-25
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Argumentai už
звук картина и меню отлични
Argumentai prieš
не съм открила
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 LED телевизор
Naudojimo data 2021-08-13
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 LED телевизор
Naudojimo data 2021-08-13
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.