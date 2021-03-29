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Nutraukta gamyba

LEDLED televizorius

32PHS5525/12

4.8

| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Nešiojamas. Prieinamas.

Ieškote gero, tačiau ne per įmantraus televizoriaus? Šis kompaktiškas, prieinamos kainos LED televizorius turi viską, ko reikia, ir nieko, ko nereikia. Ryškus vaizdas su „Pixel Plus HD“, aiškus garsas ir paprasta bei lengva pernešti iš kambario į kambarį.

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99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

LED televizorius

Nešiojamas. Prieinamas.

  • 80 cm (32 in)

  • LED televizorius

  • „Pixel Plus HD“

Minimalistinis sidabro spalvos rėmelis. Grakščios kojelės.

Dvi HDMI jungtys. Paprasta prijungti prie DVD.

Aiškus dialogas. Linksmi efektai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

29/03/2021

Eesti

Eesti

Hind ja kvaliteet!

Meeldib pildi ja heli kvaliteet antud hinna suhtes

Argumentai už

kaasaegne mudel ilma smart"ta

Argumentai prieš

veel pole leidnud

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 LED TV

Naudojimo data 2020-02-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 LED TV

Naudojimo data 2020-02-29

26/11/2020

Polska

Polska

DOSKONAŁY WYBÓR

Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.

Argumentai už

kolorystyka obrazu oraz ramki

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 Telewizor LED

Naudojimo data 2020-07-25

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 Telewizor LED

Naudojimo data 2020-07-25

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Argumentai už

звук картина и меню отлични

Argumentai prieš

не съм открила

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 LED телевизор

Naudojimo data 2021-08-13

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie LED 32PHS5525 LED телевизор

Naudojimo data 2021-08-13

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.