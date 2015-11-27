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  • Gaminio nuotrauka iš priekio
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  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Nuotolinio valdymo pulto nuotrauka
  • Jungties pusės brėžinys
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

4000 seriesPlonas „Full HD“ LED televizorius

40PFK4100/12

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Plonas „Full HD“ LED televizorius

„Philips“ 4100 serijos plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.

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TV brand claim gold

99,91 % žmonių, išbandžiusių „Ambilight TV“, niekada nenori jo grąžinti. 1

su „Digital Crystal Clear“

Plonas „Full HD“ LED televizorius

  • 102 cm (40 in)

  • „Full HD“ LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų aiškūs

100 Hz PMR – kad judantys vaizdai būtų aiškūs

„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangias technologijas, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir sklandumu.

Mūsų naujas atviro stovo dizainas sukuria lengvumo, kybojimo ore efektą

Modernus, puikaus dizaino televizorius nusipelno stovo, kuris jį išskirtų iš įprastinių. „Philips“ televizorių konstruktoriai sukūrė šį unikalų, atviro dizaino stovą, kad jis puikiai derėtų prie jūsų interjero.

Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis

Itin siaurame rėmelyje vaizdas atrodo platesnis

Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslo rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

27/11/2015

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Tento produkt má dobré vlastnosti

dobrý design,praktický ovladač přehledný a při mačkání na stole se nepřevrací. problém s USB diskem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus. 

  1. EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

  2. Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

  3. Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

  4. („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.