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48PFK4100/12
Plonas „Full HD“ LED televizorius
„Philips“ 4100 serijos plonas „Full HD“ LED televizorius su „Digital Crystal Clear“ – geriausias pasirinkimas šiandien ir ne tik. Žiūrėkite televizorių namuose ir mėgaukitės ryškiais vaizdais, švariu garsu, naudokitės tokiomis funkcijomis kaip papildomi USB ir HDMI prievadai.
121 cm (48 in)
„Full HD“ LED TV
DVB-T/C/S/S2
„Perfect Motion Rate“ suderina „Philips“ ekrano technologijas ir pažangias technologijas, kad būtų užtikrinta kiekvieno vaizdo kadro kokybė. Ar žaistumėte žaidimus, ar greitus sportinius žaidimus, ar veiksmo filmus, galėsite mėgautis nepriekaištingu vaizdo aiškumu ir sklandumu.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
Įprastų televizorių rėmelis vaizdą apgaubia lyg paveikslo rėmas. Mūsų itin siauras rėmelis yra modernus ir plonas, todėl galite mėgautis platesniu vaizdu.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Čumák
27/11/2015
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Tento produkt má dobré vlastnosti
dobrý design,praktický ovladač přehledný a při mačkání na stole se nepřevrací. problém s USB diskem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.