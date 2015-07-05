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48PFK6989/12
Itin plonas „Smart Full HD LED“ televizorius
„Philips“ 6900 serijos „Smart LED“ televizorius su itin siauru rombo formos apvadu tikrai pavergs jūsų širdį. Šis televizorius ne tik gerai atrodo, čia rasite tokias funkcijas kaip „Ambilight“, 3D, „Skype™“ ir daugiau.
122 cm (48 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“
DVB-T/C/S/S2
Peržiūrėkite išmaniojo įrenginio turinį ir dalykitės juo su draugais ir šeima televizoriaus ekrane. Panaudoję paprastą komandą žiūrėkite televizoriaus ekrane nuotraukas, vaizdo įrašus ir žaidimus, esančius jūsų išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje.
Neapsiribokite vien tradicinėmis transliacijomis. Naudokite „Philips Smart TV“ kaip serverį ir prisijunkite prie kito televizoriaus, esančio tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle. Prisijunkite ir dalykitės skaitmeninės televizijos transliacijomis ir įrašais iš šio televizoriaus į kliento televizorių be papildomų kabelių ir abonementų.
Kas gali būti smagiau nei žaisti įtraukiančius žaidimus, žiūrėti sporto varžybas ar veiksmo filmus. Šiame „Philips“ televizoriuje įdiegta 600 Hz „Perfect Motion Rate“ sistema, todėl judantys vaizdai rodomi nepriekaištingai, net žiūrint kvapą gniaužiančias scenas.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Mihai86
05/07/2015
România
TV superb
Un TV superb dar putin cam incurcat in meniu. Lipsa unor butoane esentiale pe telecomanda (OFF timer)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
Programa „MyRemote“ ir susijusios funkcijos skiriasi skirtinguose televizorių modeliuose ir skirtingose šalyse, o taip pat priklauso nuo išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę: www.philips.com/TV.
Jeigu naudojate „Smart TV“, apsilankykite www.philips.com/TV ir raskite jūsų šalyje siūlomas paslaugas
„Cloud TV“ pasiūla priklauso nuo šalies pasiekiamumo ir reglamentų
Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
„Philips“ televizoriaus kamera (PTA317) parduodama atskirai.
Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.