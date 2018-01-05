30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
50PFK6510/12
Itin plonas „Full HD“ LED televizorius su „Android“
6500 serijos FHD televizorius su „Android“ – ne vien išvaizda. Pradedame nuo „Perfect Pixel HD“ variklio, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu vaizdu, po to pridedame „Ambilight“, modernų dizainą ir natūralias medžiagas, kad patirtumėte naujų įspūdžių.
126 cm (50 in)
„Full HD“ LED TV
„Dual Core“; 8 GB ir didinama
DVB-T/C/S/S2
Savo televizoriuje turėdami „Android“ galėsite naršyti, paleisti programas ir vaizdo įrašus labai greitu, itin intuityviu ir smagiu būdu. „Android“ robotas išlaisvina „Dual Core“ procesoriaus galią, kad viskas vyktų greitai ir lengvai.
Atrodo šiuolaikiškai, kad tiktų prie jūsų interjero. Televizorius turi gražiai atrodyti ir išjungtas.
„Micro Dimming Pro“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą pagal aplinkos apšvietimo sąlygas. Šviesos jutiklis ir speciali programinė įranga analizuoja vaizdą 6400 skirtingų zonų, o jūs galite mėgautis neįtikėtinu kontrastu ir itin tikrovišku vaizdu dieną ir naktį.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
kriexpres
05/01/2018
Slovenija
Zmogljiv izdelek, dobra kakovost slike
Izdelek je kvaliteten in zmogljiv, hude težave je povzročala posodobitev programske opreme na televizorju in sicer odpoved delovanja daljinskega upravljalnika. Vse ostale karektaristike zelo dobre. Pohvala ekipi za philips support, Hiter odziv, takojšnja odprava napake (brisanje novih posodobitev), zelo dobra navodila.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 50PFK6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6500 series 50PFK6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
Tėvai turi stebėti 3D formatą žiūrinčius vaikus ir įsitikinti, kad jie nepatiria jokio pirmiau minėto diskomforto. 3D nerekomenduojama žiūrėti mažesniems kaip 6 metų vaikams, kadangi jų regėjimo sistema dar nėra visiškai išsivysčiusi.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
„Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Debesies žaidimų pasiūla priklauso nuo žaidimų teikėjų.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
„Google Cast“ funkcionalumas priklauso nuo „Google Cast Ready“ programų ir įrenginių. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite „Google Cast“ gaminių puslapyje.
„Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
„Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/smarttv.
USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.