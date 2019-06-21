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Itin plonas „Full HD LED“ televizorius
Tobulesnis paprastumas perkeliamas į didelį ekraną. „Philips 5500“ išsiskiria „full HD“ rezoliucija, aiškiu garsu ir puikia žiūrėjimo patirtimi. Tiesiog įjunkite į maitinimo tinklą ir patogiai pradėkite mėgautis laidomis, filmais ir žaidimais.
126 cm (50 in)
200 „Picture Performance Index“
FHD
„Pixel Plus HD“
Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.
Mūsų naujas rėmas plonomis kojelėmis sukurtas taip, kad pakeistų erdvę po televizoriumi ten, kur paprastai pastatomas įprastas stovas, o žiūrėjimas dar labiau prikaustytų. Televizorius, kurio ateitimi esame tikri.
Dalinkitės džiaugsmu. Prijunkite USB atmintinę, skaitmeninį fotoaparatą, MP3 grotuvą arba kitą multimedijos įrenginį prie televizoriaus USB prievado ir mėgaukitės nuotraukomis, vaizdo įrašais ir muzika, naudodamiesi patogia ekrano turinio naršykle.
4.5
iš 5
26
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Vastsvik
21/06/2019
Україна
Рекомендую, техніка перевірена часом)
Телевізор рекомендую до покупки. Принципово не шукав телевізор зі смарт тв, із можливих варіантів вибрав цей тому що він має те саме що і корейці цього класу, але дешевша ціна
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Polkan
10/04/2019
Україна
Чудовий телек
Брал специально без Смарта под Андроид приставку. В целом доволен. Для своих денег хороший звук и картинка. Проверил на битые пиксели - ИХ НЕТ!!! Рекомендую к покупке
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Snake
06/04/2019
Україна
Хороший телевизор)
За свою цену-качество,надёжность !!! Пользуюсь больше трех месяцев не каких проблем жена довольна )))
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 5500 series 43PFS5503 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Remiantis „Ambilight“ bandomosios programos rezultatais Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje nuo 2023 m. vasario 24 d. iki 2025 m. vasario 28 d. Per šį laikotarpį 99,91 % dalyvių nusprendė pasilikti savo „Ambilight TV“, nepaisant galimybės jį grąžinti be jokios priežasties ir atgauti visus sumokėtus pinigus.
EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
(„Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.
Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.