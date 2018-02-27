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Nutraukta gamyba
AEA2700/12
Vienu metu galima prijungti iki 3 išmaniųjų telefonų
„Philips Bluetooth®“ adapteris su MULTIPAIR paverčia jūsų „Hi-Fi“ arba kompiuterio garsiakalbių sistemą į belaidę garso sistemą. Tiesiog prijunkite adapterį ir iškart galėsite transliuoti muziką iš trijų išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų „Bluetooth®“ palaikančių įrenginių belaidžiu būdu.
„Bluetooth®“ muzikos imtuvas
su MULTIPAIR
„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC
Skaitmeninė išvestis
Susiekite iki 3 išmaniųjų įrenginių ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, tiesiog paimkite jį ir paspauskite mygtuką „Leisti“. Pirminiame įrenginyje dainos leidimas bus sustabdytas, o jūs galėsite klausytis naujos dainos. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.
Kiekvienas muzikos mėgėjas turi savo mėgstamą muzikos parduotuvę arba internetines radijo programas savo mobiliuosiuose įrenginiuose. Dabar galite leisti jas tiesiogiai per savo „Hi-Fi“ sistemą.
Naudojant pažangias technologijas, garso transliavimas per „Bluetooth®“ pasiekia kitą lygį. Įprastas „Bluetooth®“ garsas naudoja SBC kodeką, skirtą garsui perduoti, todėl klausytojai kartais lieka nusivylę ir nepatenkinti. „Hi-Fi“ adapteris sukurtas naudojant pažangią belaidę „Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) technologiją, kuri leis mėgautis sodriu, galingu ir aiškiu garsu. Suderinamas su naujausiais „Android™“ ir „Apple iOS“ išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir kitais įrenginiais, „Philips“ užtikrina garso kokybę, kurios tikitės. Belaidėmis technologijomis transliuojama muzika dar niekada taip puikiai neskambėjo.
4.4
iš 5
12
Atsiliepimai
Macieek
27/02/2018
Polska
Miłe zaskoczenie
Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adapter Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adapter Bluetooth®
Rafał007
20/05/2015
Polska
Świetny produkt.
Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adapter Bluetooth®
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adapter Bluetooth®
Gabriel S
11/06/2020
România
Patvirtintas pirkėjas
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Argumentai už
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Naudojimo data 2019-05-11
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Naudojimo data 2019-05-11