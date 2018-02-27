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Nutraukta gamyba

„Bluetooth®“ adapteris

AEA2700/12

4.4

| (12) Atsiliepimai

Vienu metu galima prijungti iki 3 išmaniųjų telefonų

„Philips Bluetooth®“ adapteris su MULTIPAIR paverčia jūsų „Hi-Fi“ arba kompiuterio garsiakalbių sistemą į belaidę garso sistemą. Tiesiog prijunkite adapterį ir iškart galėsite transliuoti muziką iš trijų išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų „Bluetooth®“ palaikančių įrenginių belaidžiu būdu.

Peržiūrėti visas naudas

Vienu metu galima prijungti iki 3 išmaniųjų telefonų

  • „Bluetooth®“ muzikos imtuvas

  • su MULTIPAIR

  • „Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC

  • Skaitmeninė išvestis

Perjunkite muziką akimirksniu tarp 3 įrenginių su MULTIPAIR

Perjunkite muziką akimirksniu tarp 3 įrenginių su MULTIPAIR

Susiekite iki 3 išmaniųjų įrenginių ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, tiesiog paimkite jį ir paspauskite mygtuką „Leisti“. Pirminiame įrenginyje dainos leidimas bus sustabdytas, o jūs galėsite klausytis naujos dainos. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

Duomenų srautu siųskite muzikos programas iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio į „Hi-Fi“

Duomenų srautu siųskite muzikos programas iš išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio į „Hi-Fi“

Kiekvienas muzikos mėgėjas turi savo mėgstamą muzikos parduotuvę arba internetines radijo programas savo mobiliuosiuose įrenginiuose. Dabar galite leisti jas tiesiogiai per savo „Hi-Fi“ sistemą.

„Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) aukštos kokybės belaidis srautinis muzikos perdavimas

„Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) aukštos kokybės belaidis srautinis muzikos perdavimas

Naudojant pažangias technologijas, garso transliavimas per „Bluetooth®“ pasiekia kitą lygį. Įprastas „Bluetooth®“ garsas naudoja SBC kodeką, skirtą garsui perduoti, todėl klausytojai kartais lieka nusivylę ir nepatenkinti. „Hi-Fi“ adapteris sukurtas naudojant pažangią belaidę „Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) technologiją, kuri leis mėgautis sodriu, galingu ir aiškiu garsu. Suderinamas su naujausiais „Android™“ ir „Apple iOS“ išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir kitais įrenginiais, „Philips“ užtikrina garso kokybę, kurios tikitės. Belaidėmis technologijomis transliuojama muzika dar niekada taip puikiai neskambėjo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.4

iš 5

12

Atsiliepimai

4
1

27/02/2018

Polska

Polska

Miłe zaskoczenie

Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adapter Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adapter Bluetooth®

20/05/2015

Polska

Polska

Świetny produkt.

Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adapter Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adapter Bluetooth®

11/06/2020

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Argumentai už

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Naudojimo data 2019-05-11

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Naudojimo data 2019-05-11

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