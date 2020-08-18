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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ3226/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pradėkite dieną savaip!

Šis stilingas „Philips“ laikrodis su radiju bei dvejopu žadintuvu padeda pradėti dieną nuo mėgiamos radijo stoties garsų arba ramaus žadintuvo signalo. Patogus kabelis taip pat leidžia įkišti ir leisti nešiojamą muzikos sistemą tiesiog šalia jūsų lovos.

Peržiūrėti visas naudas

Pabuskite su radiju arba signalu

Pradėkite dieną savaip!

  • FM / MW, analoginis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Laiko ir žadintuvo palaikymas

  • Integruotas garso įvesties laidas

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama melodija ar garsais

Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.

Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku

Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Kartoti signalą nusnūdimui

Kartoti signalą nusnūdimui

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

18/08/2020

România

România

Patvirtintas pirkėjas

Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact

Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3226 Radio cu ceas

Naudojimo data 2020-04-18

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3226 Radio cu ceas

Naudojimo data 2020-04-18

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