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Pradėkite dieną savaip!
Šis stilingas „Philips“ laikrodis su radiju bei dvejopu žadintuvu padeda pradėti dieną nuo mėgiamos radijo stoties garsų arba ramaus žadintuvo signalo. Patogus kabelis taip pat leidžia įkišti ir leisti nešiojamą muzikos sistemą tiesiog šalia jūsų lovos.
FM / MW, analoginis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo palaikymas
Integruotas garso įvesties laidas
Pabuskite su savo mėgstama radijo stotimi ar žadintuvu. Paprasčiausiai nustatykite „Philips“ laikrodžio su radiju žadintuvą, kuris jus pažadintų skleisdamas paskutinės jūsų klausytos radijo stoties garsus. Atėjus žadinimo laikui, jūsų „Philips“ laikrodis su radiju automatiškai įjungs paskutinę klausytą radijo stotį arba signalą.
„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.
Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Alberts
18/08/2020
România
Patvirtintas pirkėjas
Este de o calitate excelenta si ceasul merge exact
Recomand acest produs pentru ca are o calitate ce nu am mai intalnit la alte produse similare
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3226 Radio cu ceas
Naudojimo data 2020-04-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ3226 Radio cu ceas
Naudojimo data 2020-04-18