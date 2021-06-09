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Su „Philips“ laikrodžiu-radiju kiekvienas rytas bus ypatingas. Laiko projektavimo funkcija perkelia laiką ant bet kokio paviršiaus. Pramerkite akis ir pamatysite laiką. Rytai bus tikrai malonūs
Laiko projekcija
FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Maitinimas iš baterijos ar tinklo
Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis prietaisu net esant prieblandai.
Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.
Integruotas FM imtuvas leis kiekvieną dieną mėgautis per mėgstamą radijo stotį transliuojamomis dainomis ar žiniomis. Paprasčiausiai nustatykite stotį, kurios norite klausytis.
4.2
iš 5
6
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Radio cu ceas
Naudojimo data 2019-06-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Radio cu ceas
Naudojimo data 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Radio cu ceas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Radio cu ceas
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Радиочасовник
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Радиочасовник