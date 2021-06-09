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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas

AJ4800/12

4.2

| (6) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Pabuskite ir šypsokitės!

Su „Philips“ laikrodžiu-radiju kiekvienas rytas bus ypatingas. Laiko projektavimo funkcija perkelia laiką ant bet kokio paviršiaus. Pramerkite akis ir pamatysite laiką. Rytai bus tikrai malonūs

Peržiūrėti visas naudas

su laiko projekcija

Pabuskite ir šypsokitės!

  • Laiko projekcija

  • FM, skaitmeninis derinimas

  • Dvigubas signalas

  • Maitinimas iš baterijos ar tinklo

Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje

Didelis LCD ekranas – patogu peržiūrėti informaciją tamsoje

Yra apšviestas LCD ekranas, todėl vos pažvelgę galėsite aiškiai peržiūrėti informaciją ir naudotis prietaisu net esant prieblandai.

Kartoti signalą nusnūdimui

Kartoti signalą nusnūdimui

Galvodamas apie ilgesnį pamiegojimą, „Philips“ radijas-laikrodis turi snaudimo funkciją. Jei suskambus žadintuvui, norite ilgiau pasnausti, paspauskite signalo kartojimo mygtuką ir miegokite toliau. Po 9 min. žadintuvas vėl suskambės. Galite ir toliau spausti šį mygtuką kas 9 min., kol išjungsite žadintuvą visai.

FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis

Integruotas FM imtuvas leis kiekvieną dieną mėgautis per mėgstamą radijo stotį transliuojamomis dainomis ar žiniomis. Paprasčiausiai nustatykite stotį, kurios norite klausytis.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

6

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Radio cu ceas

Naudojimo data 2019-06-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Radio cu ceas

Naudojimo data 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Radio cu ceas

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Radio cu ceas

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Радиочасовник

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ4800 Радиочасовник

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