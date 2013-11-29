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Nutraukta gamyba

Laikrodis-radijas, skirtas „iPod“/„iPhone“

AJ5300D/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Pabuskite girdėdami mėgstamas melodijas

Smagiai pabuskite klausydamiesi šio „Philips“ laikrodžio-radijo AJ5300D/12 su prijungimo stotele. Nemokama „Philips“ programa užtikrina geresnes žadinimo ir radijo funkcijas, o 4 W RMS išvesties galia – galingą ir aiškų garsą. Tiesiog prijunkite „iPod“ ar „iPhone“.

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iš „iPod“ / „iPhone“ ir radijo

Pabuskite girdėdami mėgstamas melodijas

  • su 30 kontaktų jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“

  • FM, du žadintuvo nustatymai

  • 4W

Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“

Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“! Jungtis leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai prie prijungimo stotelių pramogų sistemos, todėl galite klausytis mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Grojant kraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo baterijos išsikraus. Prijungimo stotelių pramogų sistema automatiškai įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra prijungtas.

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie garso sistemos.

FM išankstinis funkcijų nustatymas

FM išankstinis funkcijų nustatymas

Skaitmeninis FM radijas siūlo papildomų muzikos kolekcijos parinkčių „Philips“ garso sistemoje. Paprasčiausiai suraskite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/11/2013

Česká republika

Česká republika

Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk

Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

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