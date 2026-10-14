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AJ7040D/12
Pabuskite nuo kokybiško garso, sklindančio iš „iPod“ / „iPhone“
Kiekvieną dieną pradėkite mėgstamu muzikiniu kūriniu, sklindančiu iš „iPod“ / „iPhone“. Kadangi joje yra įrengti „Bass Reflex“ garsiakalbiai, iš šios elegantiškos stotelės sklinda sodrus, žemųjų dažnių ir galingas garsas. Jei norite, pabuskite su radijo garsais arba skambant žadintuvo signalui.
„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.
Naudodami „Philips“ universalų nuotolinio valdymo pultą dabar galite lengvai naršyti ir po savo „Philips“ muzikos sistemą, ir „iPod“ / „iPhone“ įrenginius ieškodami tarp šimtų dainų vienu paprastu nuotolinio valdymo pulto paspaudimu. Rodoma informacija, sugrupuota pagal atkūrimo sąrašus, albumus, atlikėjus, žanrus arba dainas, padės greitai ir paprastai ieškoti tarp šimtų failų. Ji leis naršyti viena ranka ir užtikrins nepakartojamus pojūčius.
Išmaniai sukurtas, su spyruokline jungtimi, paprastai suderinamas su bet kuriuo „iPod“ ar „iPhone“, nenaudojant specialių adapterių. Be to, jis veikia net kai yra apsauginiuose dėkluose – paprasčiausiai prijunkite savo „iPod“ ar „iPhone“. Dabar galite mėgautis muzika be jokių trikdžių.
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