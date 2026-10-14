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Nutraukta gamyba
AJ7050D/12
Pabuskite su puikia muzika
Vienu metu klausykitės ir įkraukite savąjį „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ per „Lightning“ jungtį – iš jo sklis sodrus ir aiškus garsas. Šis prašmatnus žadintuvas su radiju turi papildomą USB prievadą, prie kurio galite prijungti ir įkrauti kitą savo prietaisą, – būsite pažadinti laiku
su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
Įkrovimui skirtas USB prievadas
8 W, FM, du žadintuvo nustatymai
Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesijaudinti dėl baterijos.
Šios sistemos bendroji išvesties galia – 8 W RMS. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba tiksliau – vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo daugiau vatų, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso galia.
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