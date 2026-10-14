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Nutraukta gamyba

prijungimo stotelė, skirta „iPod“/„iPhone“/„iPad“

AJ7050D/12

Pabuskite su puikia muzika

Vienu metu klausykitės ir įkraukite savąjį „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ per „Lightning“ jungtį – iš jo sklis sodrus ir aiškus garsas. Šis prašmatnus žadintuvas su radiju turi papildomą USB prievadą, prie kurio galite prijungti ir įkrauti kitą savo prietaisą, – būsite pažadinti laiku

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naudodami šią „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ prijungimo stotelę

Pabuskite su puikia muzika

  • su „Lightning“ jungtimi

  • skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

  • Įkrovimui skirtas USB prievadas

  • 8 W, FM, du žadintuvo nustatymai

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesijaudinti dėl baterijos.

Neodimio garsiakalbis išgauna sodrų ir aiškų garsą

8 W RMS bendra išvesties galia

8 W RMS bendra išvesties galia

Šios sistemos bendroji išvesties galia – 8 W RMS. RMS („Root Mean Square“) yra tipinis garso galios matavimo vienetas arba tiksliau – vatais matuojama elektros energija, kuri yra perduodama iš garso stiprintuvo į garsiakalbius. Elektros energijos kiekis, perduodamas į garsiakalbius, ir jo jautrumas apibrėžia generuojamo garso galią. Kuo daugiau vatų, tuo didesnė garsiakalbių išskiriamo garso galia.

Techninės savybės

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