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Nutraukta gamyba

garsiakalbių sistema su „Bluetooth®“

AS141/12

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai

Naudodami šią sistemą galėsite įkrauti „Android“ telefoną ir leisti jame saugomus įrašus, taip pat galėsite pabusti girdėdami dainas ar radijo garsus iš telefono. Atsisiųskite nemokamą programą, kurioje yra „Songbird“ muzikos funkcija, suteikianti galimybę patogiai valdyti muzikos įrašus, ir daugiau išskirtinių funkcijų.

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Įkraukite savo „Android“ telefoną ir tegul muzika skamba laisvai

  • skirta „Android“

Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną

Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka prijungti ir įkrauti „Android“ telefoną

„Philips“ „FlexiDock“ puikiai tinka „Android“ sistemos telefonams. Jo unikalus dizainas sumaniai leidžia prijunti daugelį „Android“ sistemos telefonų – nesvarbu, ar telefono prijungimo lizdas yra apačioje, ant šono ar net viršuje. Tai primas tokio tipo išskirtinis lankstumas, susietas su skirtingų gamintojų pagamintais „Android“ sistemos telefonais, kurių „Micro USB“ ryšio lizdo padėtis ir orientacija nėra standartizuota. Be to, jungtis yra puikiai reguliuojama ir gali laikyti jūsų „Android" telefoną tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje garsiakalbio centre.

Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ja dalytis bei naudoti daug kitų funkcijų

Naudodamiesi nemokama „DockStudio“ programa, galite atrasti muziką ir ja dalytis bei naudoti daug kitų funkcijų

„Philips DockStudio“ programa suteikia daugybę unikalių funkcijų prijungiamiems garsiakalbiams. Galite klausytis tūkstančių interneto radijo stočių visame pasaulyje, naršyti savo muzikos kolekciją ir dalytis savo klausoma muzika su draugais per „FaceBook“, arba atlikėjų nuotraukomis per „Flickr“. Programa turi „Songbird“ muzikos funkciją, todėl galite atrasti, atkurti ir sinchronizuoti muziką tarp kompiuterio ir „Android“ įrenginių. Laikrodžio režimu programa leidžia nustatyti keletą muzikinių žadintuvo signalų ir pateikia atnaujintus orų prognozės pranešimus. Visiškai nemokamai programą galite atsisiųsti iš „Google play“.

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių

„Bluetooth“ muzikos srautinis perdavimas iš „Android“ įrenginių

Klausykite savo mėgstamų dainų per puikų garsą skleidžiantį garsiakalbį. Šis prijungiamas garsiakalbis atkuria muziką iš jūsų „Android“ įrenginių per „Bluetooth“. Paprasčiausiai atsisiųskite nemokamą „Philips DockStudio“ programą, ir „Bluetooth“ automatiškai įsijungs ir užmegs ryšį, kai jūsų įrenginys bus prijungtas. Galėsite itin patogiai mėgautis galingu ir išskirtiniu garsu. Vargu ar dar kas taip puikiai skamba.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek, který má ale své mouchy

Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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