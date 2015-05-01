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Nutraukta gamyba
AW3000/10
Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.
Klausykitės muzikos belaidžiu būdu ir mėgaukitės kokybišku garsu per „Philips Fidelio“ belaidį „Hi-Fi“ garsiakalbį. 4 „Hi-Fi“ garsiakalbiai belaidžiu būdu atkuria muziką ir užtikrina įtraukiantį muzikos skambesį
Aukštos kokybės stereofoninis garsas
36 W, 4 „Hi-Fi“ garsiakalbiai
Analoginė įvestis
Programa, kurią galima atsisiųsti iš „Apple App Store“ ir „Google Play“, automatiškai aptinka mobiliuosius ir kitus suderinamus prie namų „Wi-Fi®“ tinklo prijungtus įrenginius. Valdykite atkuriamą muziką, jos garsą ir garsumo nustatymus, naudokitės interneto muzikos paslaugomis ir klausykitės internetinių radijo stočių bet kokiame įrenginyje.
Garsiakalbiai turi specialiu kampu įmontuotus profesionalios kategorijos „Hi-Fi“ spinduolius, kurie skleidžia platų ir užliejantį „SoundStage“ garsą. Spinduolių išdėstymas užtikrina nesulyginamą dinamiško garso kokybę, nesvarbu, kurioje kambario vietoje esate. O dėl unikalaus dizaino garsiakalbiai nepastebimai prisiderins prie interjero.
Naudodami garso įvado jungtį, be belaidžio ryšio galimybės, galite prijungti išorinius muzikos šaltinius prie „Philips“ sistemos. Paprasčiausiai prijunkite garsiakalbio linijos įvadą prie bet kurio medijos leistuvo (CD/DVD leistuvo, televizoriaus arba MP3 grotuvo) garso išvesties arba ausinių lizdo
Apdovanojimai
3.0
iš 5
3
Atsiliepimai
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Ši apžvalga buvo parašyta apie AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Ši apžvalga buvo parašyta apie AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
„Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.