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Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.
Klausykitės muzikos be jokių laidų ir mėgaukitės aukštos kokybės garsu, kurį atkuria „Philips Fidelio“ belaidis „Hi-Fi“ garsiakalbis. Transliuokite per 4 „Hi-Fi“ difuzorius, kurie užtikrina galingą ir įtraukiantį muzikos skambesį.
Aukštos kokybės stereofoninis garsas
60 W, 4 „Hi-Fi“ garsiakalbiai
Analoginė įvestis
Programa, kurią galima atsisiųsti iš „Apple App Store“ ir „Google Play“, automatiškai aptinka mobiliuosius ir kitus suderinamus prie namų „Wi-Fi®“ tinklo prijungtus įrenginius. Valdykite atkuriamą muziką, jos garsą ir garsumo nustatymus, naudokitės interneto muzikos paslaugomis ir klausykitės internetinių radijo stočių bet kokiame įrenginyje.
Garsiakalbiai turi specialiu kampu įmontuotus profesionalios kategorijos „Hi-Fi“ spinduolius, kurie skleidžia platų ir užliejantį „SoundStage“ garsą. Spinduolių išdėstymas užtikrina nesulyginamą dinamiško garso kokybę, nesvarbu, kurioje kambario vietoje esate. O dėl unikalaus dizaino garsiakalbiai nepastebimai prisiderins prie interjero.
Naudodami garso įvado jungtį, be belaidžio ryšio galimybės, galite prijungti išorinius muzikos šaltinius prie „Philips“ sistemos. Paprasčiausiai prijunkite garsiakalbio linijos įvadą prie bet kurio medijos leistuvo (CD/DVD leistuvo, televizoriaus arba MP3 grotuvo) garso išvesties arba ausinių lizdo
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
obbmar
22/02/2014
Polska
Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra
Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
„Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.