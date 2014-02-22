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Nutraukta gamyba

Philips FidelioA5 belaidis „Hi-Fi“ garsiakalbis

AW5000/10

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.

Klausykitės muzikos be jokių laidų ir mėgaukitės aukštos kokybės garsu, kurį atkuria „Philips Fidelio“ belaidis „Hi-Fi“ garsiakalbis. Transliuokite per 4 „Hi-Fi“ difuzorius, kurie užtikrina galingą ir įtraukiantį muzikos skambesį.

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Sužavėti garsų

Visi muzikos įrašai aukštos kokybės garsu. Belaidžiu būdu.

  • Aukštos kokybės stereofoninis garsas

  • 60 W, 4 „Hi-Fi“ garsiakalbiai

  • Analoginė įvestis

„AirStudio+Lite“ valdo muziką iš jūsų mobiliojo įrenginio

„AirStudio+Lite“ valdo muziką iš jūsų mobiliojo įrenginio

Programa, kurią galima atsisiųsti iš „Apple App Store“ ir „Google Play“, automatiškai aptinka mobiliuosius ir kitus suderinamus prie namų „Wi-Fi®“ tinklo prijungtus įrenginius. Valdykite atkuriamą muziką, jos garsą ir garsumo nustatymus, naudokitės interneto muzikos paslaugomis ir klausykitės internetinių radijo stočių bet kokiame įrenginyje.

Kampinis garsiakalbis – plačiau sklindantis stereofoninis garsas

Kampinis garsiakalbis – plačiau sklindantis stereofoninis garsas

Garsiakalbiai turi specialiu kampu įmontuotus profesionalios kategorijos „Hi-Fi“ spinduolius, kurie skleidžia platų ir užliejantį „SoundStage“ garsą. Spinduolių išdėstymas užtikrina nesulyginamą dinamiško garso kokybę, nesvarbu, kurioje kambario vietoje esate. O dėl unikalaus dizaino garsiakalbiai nepastebimai prisiderins prie interjero.

Garso linijos įvadas

Garso linijos įvadas

Naudodami garso įvado jungtį, be belaidžio ryšio galimybės, galite prijungti išorinius muzikos šaltinius prie „Philips“ sistemos. Paprasčiausiai prijunkite garsiakalbio linijos įvadą prie bet kurio medijos leistuvo (CD/DVD leistuvo, televizoriaus arba MP3 grotuvo) garso išvesties arba ausinių lizdo

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-961310 vaizdas

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

22/02/2014

Polska

Polska

Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra

Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

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  1. „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.