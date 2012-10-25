GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Naudojamo gaminio nuotrauka

Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ1880/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės kokybišku garsu stilingai

„Philips" kompaktinių diskų grotuvas gros jūsų mėgstamas skaitmenines melodijas nešiojamame muzikiniame grotuve, o jūs galėsite mėgautis jomis galingu garsu visada ir visur. „USB Direct" ir 1-paspaudimo MP3 skaitmeninis įrašas - nereikia kompiuterio.

Peržiūrėti visas naudas

Mėgaukitės kokybišku garsu stilingai

  • 5 W

  • CD kopijavimas

  • Skaitmeninis nustatymas

CD kopijavimas naudojant MP3 skaitmeninį įrašymą vienu mygtuku

CD kopijavimas naudojant MP3 skaitmeninį įrašymą vienu mygtuku

Paprasčiausiai įstatykite savo USB atminties įrenginį į „Philips" garso sistemos USB prievadą ir pradėkite įrašinėti savo mėgstamą muziką iš CD diskų į USB įrenginį arba MP3 grotuvą – tai atliekama vienu prisilietimu ir nereikia kompiuterio.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

25/10/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd

Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1880 Bumbox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1880 Bumbox CD

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.