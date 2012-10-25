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Mėgaukitės kokybišku garsu stilingai
„Philips" kompaktinių diskų grotuvas gros jūsų mėgstamas skaitmenines melodijas nešiojamame muzikiniame grotuve, o jūs galėsite mėgautis jomis galingu garsu visada ir visur. „USB Direct" ir 1-paspaudimo MP3 skaitmeninis įrašas - nereikia kompiuterio.
5 W
CD kopijavimas
Skaitmeninis nustatymas
Paprasčiausiai įstatykite savo USB atminties įrenginį į „Philips" garso sistemos USB prievadą ir pradėkite įrašinėti savo mėgstamą muziką iš CD diskų į USB įrenginį arba MP3 grotuvą – tai atliekama vienu prisilietimu ir nereikia kompiuterio.
Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.
Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Paweł12344677
25/10/2012
Polska
Doskonały wygląd
Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1880 Bumbox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1880 Bumbox CD