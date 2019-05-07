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Nutraukta gamyba

izzybelaidis „Multiroom“ garsiakalbis

BM5B/10

4.3

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

„Philips izzy“ belaidis „Multiroom“ garsiakalbis leidžia muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth“. Vos palietus mygtuką galėsite leisti muziką kiekviename kambaryje per daugiausia 5 „izzy“ garsiakalbius. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.

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Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

  • „Bluetooth®“

  • Juoda

2 x 2,5" pagrindiniai įrenginiai ir žemųjų dažnių jungtis

2 x 2,5" pagrindiniai įrenginiai ir žemųjų dažnių jungtis

2 x 2,5'' audiofilų kokybės „Izzy Multiroom“ garsiakalbiai atkuria galingą kambarį užpildantį garsą, o dėl žemųjų dažnių garsas skamba itin dinamiškai.

Vienu bakstelėjimu lengvai pakeiskite pagrindinį grupės garsiakalbį

Vienu bakstelėjimu lengvai pakeiskite pagrindinį grupės garsiakalbį

Kiekvienoje „izzylink™“ grupėje kiekvienas atskiras garsiakalbis gali būti padarytas pagrindiniu, kuris transliuoja muziką kitiems. Jei norite perimti valdymą ir bendrinti savo muziką, paspauskite garsiakalbio „Bluetooth“ mygtuką savo kambaryje ir pradėkite bendrinti muziką iš savo įrenginio. Kiti „izzylink™“ grupėje esantys garsiakalbiai atkurs jūsų bendrinamą muziką. Muzikos bendrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas.

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų

Nustatant nereikalingi kelvedžio parinktuvai, „Wi-Fi“ slaptažodžiai ar programos. Nustatydami primą kartą, ilgai paspauskite dviejų garsiakalbių mygtuką „GROUP“. Pakartokite šį veiksmą ir pridėkite 3-ią, 4-ą ir 5-ą garsiakalbius. Vieną kartą ilgai paspaudus mygtuką „Group“ pridedamas vienas garsiakalbis. Klausytis muzikos keliuose kambariuose dar niekada nebuvo taip paprasta. Nustatytas „izzylink™“ tinklas bus išsaugotas, net jei garsiakalbiai išjungiami.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B boxă wireless multiroom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

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