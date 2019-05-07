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Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose
„Philips izzy“ belaidis „Multiroom“ garsiakalbis leidžia muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth“. Vos palietus mygtuką galėsite leisti muziką kiekviename kambaryje per daugiausia 5 „izzy“ garsiakalbius. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.
„Bluetooth®“
Juoda
2 x 2,5'' audiofilų kokybės „Izzy Multiroom“ garsiakalbiai atkuria galingą kambarį užpildantį garsą, o dėl žemųjų dažnių garsas skamba itin dinamiškai.
Kiekvienoje „izzylink™“ grupėje kiekvienas atskiras garsiakalbis gali būti padarytas pagrindiniu, kuris transliuoja muziką kitiems. Jei norite perimti valdymą ir bendrinti savo muziką, paspauskite garsiakalbio „Bluetooth“ mygtuką savo kambaryje ir pradėkite bendrinti muziką iš savo įrenginio. Kiti „izzylink™“ grupėje esantys garsiakalbiai atkurs jūsų bendrinamą muziką. Muzikos bendrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas.
Nustatant nereikalingi kelvedžio parinktuvai, „Wi-Fi“ slaptažodžiai ar programos. Nustatydami primą kartą, ilgai paspauskite dviejų garsiakalbių mygtuką „GROUP“. Pakartokite šį veiksmą ir pridėkite 3-ią, 4-ą ir 5-ą garsiakalbius. Vieną kartą ilgai paspaudus mygtuką „Group“ pridedamas vienas garsiakalbis. Klausytis muzikos keliuose kambariuose dar niekada nebuvo taip paprasta. Nustatytas „izzylink™“ tinklas bus išsaugotas, net jei garsiakalbiai išjungiami.
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B boxă wireless multiroom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom