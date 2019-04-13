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Nutraukta gamyba

izzykelių kambarių belaidis nešiojamasis garsiakalbis

BM6B/10

4

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

„Philips izzy“ nešiojamasis garsiakalbis BM6 atkuria muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“. Jis atsparus vandens purslams, todėl jį galima naudoti vonioje, virtuvėje arba lauke. Pradėkite nuo vieno, o įsigiję daugiau galėsite klausytis muzikos keliuose kambariuose. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.

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Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

  • „Bluetooth®“

  • Vandeniui atsparus

  • Įkraunama baterija

  • „izzylink™“ leiskit visuose kambariuose

Perjunkite muziką akimirksniu tarp 2 įrenginių su MULTIPAIR

Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

Du garsiakalbiai ir pasyvieji skleistuvai – jaudinantis garsas

Du garsiakalbiai ir pasyvieji skleistuvai – jaudinantis garsas

„Philips izzy“ BM6 garsiakalbis, kuriame integruoti du 2” viso diapazono pagrindiniai įrenginiai suporuoti su dviem pasyviaisiais skleistuvais, atkuria subalansuotą aiškų garsą.

Vienu bakstelėjimu lengvai pakeiskite pagrindinį grupės garsiakalbį

Vienu bakstelėjimu lengvai pakeiskite pagrindinį grupės garsiakalbį

Kiekvienoje „izzylink™“ grupėje kiekvienas atskiras garsiakalbis gali būti padarytas pagrindiniu, kuris transliuoja muziką kitiems. Jei norite perimti valdymą ir bendrinti savo muziką, paspauskite garsiakalbio „Bluetooth“ mygtuką savo kambaryje ir pradėkite bendrinti muziką iš savo įrenginio. Kiti „izzylink™“ grupėje esantys garsiakalbiai atkurs jūsų bendrinamą muziką. Muzikos bendrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.