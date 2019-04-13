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Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose
„Philips izzy“ nešiojamasis garsiakalbis BM6 atkuria muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“. Jis atsparus vandens purslams, todėl jį galima naudoti vonioje, virtuvėje arba lauke. Pradėkite nuo vieno, o įsigiję daugiau galėsite klausytis muzikos keliuose kambariuose. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.
„Bluetooth®“
Vandeniui atsparus
Įkraunama baterija
„izzylink™“ leiskit visuose kambariuose
Susiekite 2 išmaniuosius įrenginius ir transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu metu susiekite draugų ir šeimos narių įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.
„Philips izzy“ BM6 garsiakalbis, kuriame integruoti du 2” viso diapazono pagrindiniai įrenginiai suporuoti su dviem pasyviaisiais skleistuvais, atkuria subalansuotą aiškų garsą.
Kiekvienoje „izzylink™“ grupėje kiekvienas atskiras garsiakalbis gali būti padarytas pagrindiniu, kuris transliuoja muziką kitiems. Jei norite perimti valdymą ir bendrinti savo muziką, paspauskite garsiakalbio „Bluetooth“ mygtuką savo kambaryje ir pradėkite bendrinti muziką iš savo įrenginio. Kiti „izzylink™“ grupėje esantys garsiakalbiai atkurs jūsų bendrinamą muziką. Muzikos bendrinimas dar niekada nebuvo toks paprastas.
4.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи