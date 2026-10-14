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BM90/12
Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose
„Philips izzy“ muzikos sistema atkuria muziką per „Bluetooth“, CD/USB ir FM. Vos vieno mygtuko palietimu muzika iš išmaniojo telefono, CD/USB ir radijo leidžiama per bet kurį „izzy“ garsiakalbį kiekviename kambaryje. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.
CD, MP3-CD, USB, FM
„Bluetooth®“
„izzylink™“ – belaidė technologija, kuri naudoja IEEE 802.11n standartą, kad galėtų sujungti kelis garsiakalbius ir sudaryti belaidį jų tinklą. Tinkle gali būti iki penkių garsiakalbių ir tam nereikia kelvedžio parinktuvo, „Wi-Fi“ slaptažodžio ar išmaniųjų įrenginių mobiliųjų programų. Galite lengvai pridėti „izzy“ garsiakalbių tinkle ir mėgautis tuo pačiu metu keliuose kambariuose skambančia muzika. Kiekvienas garsiakalbis vienu bakstelėjimu gali būti perjungtas į atskirą arba grupės režimą.
„Philips izzy“ garsiakalbis atkuria mėgstamą muziką, kuri gali būti transliuojama iš telefono, planšetinio kompiuterio arba kompiuterio neatsižvelgiant į tai, kokią muzikos arba radijo programą naudojate.
Nustatant nereikalingi kelvedžio parinktuvai, „Wi-Fi“ slaptažodžiai ar programos. Nustatydami primą kartą, ilgai paspauskite dviejų garsiakalbių mygtuką „GROUP“. Pakartokite šį veiksmą ir pridėkite 3-ią, 4-ą ir 5-ą garsiakalbius. Vieną kartą ilgai paspaudus mygtuką „Group“ pridedamas vienas garsiakalbis. Klausytis muzikos keliuose kambariuose dar niekada nebuvo taip paprasta. Nustatytas „izzylink™“ tinklas bus išsaugotas, net jei garsiakalbiai išjungiami.
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