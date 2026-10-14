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Nutraukta gamyba

Belaidė kelių kambarių muzikos sistema

BM90/12

Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

„Philips izzy“ muzikos sistema atkuria muziką per „Bluetooth“, CD/USB ir FM. Vos vieno mygtuko palietimu muzika iš išmaniojo telefono, CD/USB ir radijo leidžiama per bet kurį „izzy“ garsiakalbį kiekviename kambaryje. Lengva sukonfigūruoti, nereikia kelvedžio, slaptažodžio ar programų.

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Vienas bakstelėjimas ir leiskite muziką visuose kambariuose

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • „Bluetooth®“

Sugrupuokite iki 5 „izzy“ su „izzylink™“, kad galėtumėte klausytis keliuose kambariuose

Sugrupuokite iki 5 „izzy“ su „izzylink™“, kad galėtumėte klausytis keliuose kambariuose

„izzylink™“ – belaidė technologija, kuri naudoja IEEE 802.11n standartą, kad galėtų sujungti kelis garsiakalbius ir sudaryti belaidį jų tinklą. Tinkle gali būti iki penkių garsiakalbių ir tam nereikia kelvedžio parinktuvo, „Wi-Fi“ slaptažodžio ar išmaniųjų įrenginių mobiliųjų programų. Galite lengvai pridėti „izzy“ garsiakalbių tinkle ir mėgautis tuo pačiu metu keliuose kambariuose skambančia muzika. Kiekvienas garsiakalbis vienu bakstelėjimu gali būti perjungtas į atskirą arba grupės režimą.

Be laidų leiskite muziką viename kambaryje per „Bluetooth“

Be laidų leiskite muziką viename kambaryje per „Bluetooth“

„Philips izzy“ garsiakalbis atkuria mėgstamą muziką, kuri gali būti transliuojama iš telefono, planšetinio kompiuterio arba kompiuterio neatsižvelgiant į tai, kokią muzikos arba radijo programą naudojate.

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų

Nustatykite „izzylink™“ vienu bakstelėjimu, nereikia kelvedžio parinktuvų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ar programų

Nustatant nereikalingi kelvedžio parinktuvai, „Wi-Fi“ slaptažodžiai ar programos. Nustatydami primą kartą, ilgai paspauskite dviejų garsiakalbių mygtuką „GROUP“. Pakartokite šį veiksmą ir pridėkite 3-ią, 4-ą ir 5-ą garsiakalbius. Vieną kartą ilgai paspaudus mygtuką „Group“ pridedamas vienas garsiakalbis. Klausytis muzikos keliuose kambariuose dar niekada nebuvo taip paprasta. Nustatytas „izzylink™“ tinklas bus išsaugotas, net jei garsiakalbiai išjungiami.

Techninės savybės

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