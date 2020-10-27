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  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą
  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą
  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą
  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą
  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą
  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą
  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą
  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą
  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą
  • Padidinkite stalo darbo vietos plotą

Kliento montuojamas laikiklis

BS4B1927B/00

Padidinkite stalo darbo vietos plotą

Padidinkite stalo darbo vietos plotą ir užtikrinkite „Philips“ monitorių „SmartErgoBase“ saugą naudojant kliento montuojamus laikiklius. Šis paprastas universalus sprendimas padės užtikrinti maksimalų darbo našumą pritaikius sąranką „viskas viename“

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Padidinkite stalo darbo vietos plotą

  • skirta „Philips SmartErgoBase“

Universalus 100 mm VESA montavimo šablonas

Pramoninio standarto VESA montavimo angos yra suderinamos su dauguma kompiuterių ir „Thin Client“.

Paprastas sprendimas „viskas viename“

Šis paprastas kliento montuojamas laikiklis padės nebrangiai įsirengti erdvią darbo vietą prie kompiuterio stalo, efektyviai išnaudojant kiekvieną ne itin erdvios vietos centimetrą.

Lengva įrengti ir naudoti

Kliento montuojamas laikiklis tvirtinamas tiesiai prie „Philips“ apdovanojimų pelniusio monitoriaus „SmartErgoBase“, kad kompiuterio ir „Thin Client“ surinkimas būtų lengvas.

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