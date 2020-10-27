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BS4B1927B/00
Padidinkite stalo darbo vietos plotą
Padidinkite stalo darbo vietos plotą ir užtikrinkite „Philips“ monitorių „SmartErgoBase“ saugą naudojant kliento montuojamus laikiklius. Šis paprastas universalus sprendimas padės užtikrinti maksimalų darbo našumą pritaikius sąranką „viskas viename“
skirta „Philips SmartErgoBase“
Pramoninio standarto VESA montavimo angos yra suderinamos su dauguma kompiuterių ir „Thin Client“.
Šis paprastas kliento montuojamas laikiklis padės nebrangiai įsirengti erdvią darbo vietą prie kompiuterio stalo, efektyviai išnaudojant kiekvieną ne itin erdvios vietos centimetrą.
Kliento montuojamas laikiklis tvirtinamas tiesiai prie „Philips“ apdovanojimų pelniusio monitoriaus „SmartErgoBase“, kad kompiuterio ir „Thin Client“ surinkimas būtų lengvas.
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