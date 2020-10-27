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BS6B2234B/00
Padidinkite stalo darbo vietos plotą
Padidinkite stalo darbo vietos plotą ir užtikrinkite „Philips“ monitorių „SmartErgoBase“ saugą naudojant kliento montuojamus laikiklius. Šis paprastas universalus sprendimas padės užtikrinti maksimalų darbo našumą pritaikius sąranką „viskas viename“
skirta „Philips SmartErgoBase“
Kliento montuojamas laikiklis tvirtinamas tiesiai prie „Philips“ apdovanojimų pelniusio monitoriaus „SmartErgoBase“, kad kompiuterio ir „Thin Client“ surinkimas būtų lengvas.
Sumanus kliento montuojamo laikiklio dizainas garantuoja ergonomišką „Philips SmartErgoBase“ reguliavimą (aukštį, pasukimą, pakreipimą)
Pramoninio standarto VESA montavimo angos yra suderinamos su dauguma kompiuterių ir „Thin Client“.
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