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Nutraukta gamyba

VisaPureMini veido valiklis

BSC111/06

4.9

| (34) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

6 kartus geresnis valymas

Mini veido valiklis su sukimosi technologija. Jis kompaktiškas. Jį lengva naudoti. Jis tobulai tinka kasdienei odos priežiūrai. Kad ir kur būtumėte.

Peržiūrėti visas naudas

Pasiruoškite per 1 minutę*

6 kartus geresnis valymas

  • Sukimosi technologija

  • Valymas

  • 1 valymo šepetėlio galvutė

  • 1 intensyvumo nustatymas

Valymo sukamais judesiais technologija

Valymo sukamais judesiais technologija

Sukamuoju judesiu greitai, tačiau švelniai pašalina šiuos nešvarumus it juos nušluodamas, oda išvaloma dar giliau.

6 kartus geresnis valymas nei rankomis*. Pasiruoškite vos per 1 minutę!

6 kartus geresnis valymas nei rankomis*. Pasiruoškite vos per 1 minutę!

Su sukimosi technologija ir 17 000 įprasto valymo šepetėlio švelnių it šilkas šerelių šešis kartus geriau nuvalysite, o oda bus švelni ir švytinti.

Švelnus odai, ryžtingai valo nešvarumus

Švelnus odai, ryžtingai valo nešvarumus

„VisaPure“ mini veido valiklis negailestingas nešvarumams, tačiau švelnus odai. Jo šereliai švelnūs it šilkas, ploni ir tankūs, todėl valant glotniai slysta ir yra neabejotinai malonūs odai. „VisaPure“ mini veido valiklis yra pakankamai švelnus, kad galėtumėte jį naudoti dukart per dieną.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • AWARD-961326 vaizdas

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

34

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

12/05/2020

Polska

Polska

REWELACJA !!!

Wcześniej miała szczoteczkę do mycia twarzy innej renomowanej firmy.Ale coraz słabiej mi służyła i zdecydowałam się zakupić Visa Pure Mini. Po pierwszym użyciu z zachwytu odjęło mi mowę :) W porównaniu do poprzedniej ta jest rewelacyjna!!! Twarz jest tak dokładnie wyczyszczona, pracuje bardzo cicho. Włosie jest delikatne, ale dzięki precyzyjnym j szybkim ruchom szczoteczki twarz przy regularnym użytkowaniu jest odżywiona i nabiera blasku. Polecam każdemu bez względu na płeć czy wiek.

Argumentai už

Dokładne mycie, cicha, precyzyjna, akumulator zamiast baterii.

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Naudojimo data 2019-04-12

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Naudojimo data 2019-04-12

30/03/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Faktycznie czyści

Faktycznie dobrze czyści skórę jest dokładniejszy niż mycie samemu . Szkoda ze końcówki są tak drogie i niedostępne wszędzie .

Argumentai už

Dobrze czyści , długo trzyma bateria , niewielki wielkościowo

Argumentai prieš

Cena dodatkowych nakładek , brak poziomu naładowania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Naudojimo data 2020-02-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Naudojimo data 2020-02-29

30/03/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Produkt idealnie spełnia swoją funkcję

Produkt idealnie spełnia swoją funkcję oczyszczania skóry, jest niewielki i wizualnie również bardzo estetyczny. Mam wrażenie że żywotność baterii jest zdecydowanie dłuższa niż zapewnia producent.

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Naudojimo data 2020-02-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Naudojimo data 2020-02-29

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  1. Lyginama su valymu rankomis. Duomenys pateikiami rinkmenoje.