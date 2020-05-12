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Nutraukta gamyba
6 kartus geresnis valymas
Mini veido valiklis su sukimosi technologija. Jis kompaktiškas. Jį lengva naudoti. Jis tobulai tinka kasdienei odos priežiūrai. Kad ir kur būtumėte.
Sukimosi technologija
Valymas
1 valymo šepetėlio galvutė
1 intensyvumo nustatymas
Sukamuoju judesiu greitai, tačiau švelniai pašalina šiuos nešvarumus it juos nušluodamas, oda išvaloma dar giliau.
Su sukimosi technologija ir 17 000 įprasto valymo šepetėlio švelnių it šilkas šerelių šešis kartus geriau nuvalysite, o oda bus švelni ir švytinti.
„VisaPure“ mini veido valiklis negailestingas nešvarumams, tačiau švelnus odai. Jo šereliai švelnūs it šilkas, ploni ir tankūs, todėl valant glotniai slysta ir yra neabejotinai malonūs odai. „VisaPure“ mini veido valiklis yra pakankamai švelnus, kad galėtumėte jį naudoti dukart per dieną.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
34
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
Lidia 1981
12/05/2020
Polska
REWELACJA !!!
Wcześniej miała szczoteczkę do mycia twarzy innej renomowanej firmy.Ale coraz słabiej mi służyła i zdecydowałam się zakupić Visa Pure Mini. Po pierwszym użyciu z zachwytu odjęło mi mowę :) W porównaniu do poprzedniej ta jest rewelacyjna!!! Twarz jest tak dokładnie wyczyszczona, pracuje bardzo cicho. Włosie jest delikatne, ale dzięki precyzyjnym j szybkim ruchom szczoteczki twarz przy regularnym użytkowaniu jest odżywiona i nabiera blasku. Polecam każdemu bez względu na płeć czy wiek.
Argumentai už
Dokładne mycie, cicha, precyzyjna, akumulator zamiast baterii.
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Naudojimo data 2019-04-12
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Naudojimo data 2019-04-12
Frikta
30/03/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Faktycznie czyści
Faktycznie dobrze czyści skórę jest dokładniejszy niż mycie samemu . Szkoda ze końcówki są tak drogie i niedostępne wszędzie .
Argumentai už
Dobrze czyści , długo trzyma bateria , niewielki wielkościowo
Argumentai prieš
Cena dodatkowych nakładek , brak poziomu naładowania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Naudojimo data 2020-02-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Naudojimo data 2020-02-29
kasiulax
30/03/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Produkt idealnie spełnia swoją funkcję
Produkt idealnie spełnia swoją funkcję oczyszczania skóry, jest niewielki i wizualnie również bardzo estetyczny. Mam wrażenie że żywotność baterii jest zdecydowanie dłuższa niż zapewnia producent.
Argumentai prieš
brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Naudojimo data 2020-02-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Naudojimo data 2020-02-29
Lyginama su valymu rankomis. Duomenys pateikiami rinkmenoje.