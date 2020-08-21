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belaidis nešiojamasis garsiakalbis

BT3900A/00

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Muzika niekada nenutyla

Mano muzika niekada nenutyla. Dėl stipraus „Bluetooth“ ryšio ir intuityvaus įkrovimo parinkčių „Everplay“ belaidis nešiojamas garsiakalbis nenutrūkstamai groja visą laiką. Dėl pagal užsakymą pagamintos medžiagos jis gražus ir labai patvarus

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Muzika niekada nenutyla

  • 4 W, 8 val.

  • Didelis „Bluetooth“ diapazonas

  • Atsparus vandeniui, atsparus dulkėms

  • Pakuotėje USB dirželis

Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Jis puikiai veiks nesvarbu, ar skambinsite būdami verslo susitikime, ar draugui iš vakarėlio.

Aukštos kokybės „DuraFit“ medžaga

Aukštos kokybės „DuraFit“ medžaga

„DuraFit“ medžiagos garsiakalbio danga yra funkcionali ir estetiškai atrodo. Viršutinė guminė danga dengia priderintą akcentuojamos spalvos audinį, neslystanti, įbrėžimams atspari ir plaunama medžiaga turi papildomą apsaugą, o unikali rombinio tinklelio struktūra kuria modernesnį, įmantresnį stilių.

„Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

„Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

Dėl funkcijos „anti-clipping“ muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant akumuliatoriui. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einantį muzikos signalą ir jo piką išlaiko nustatytame diapazone, neleisdama muzikai būti iškraipytai ir išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikos pikus mažėja senkant akumuliatoriui, tačiau dėl senkančio akumuliatoriaus atsiradusius pikus sumažina funkcija „anti-clipping“.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Naudojimo data 2020-04-20

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Naudojimo data 2020-04-20

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