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Muzika niekada nenutyla
Mano muzika niekada nenutyla. Dėl stipraus „Bluetooth“ ryšio ir intuityvaus įkrovimo parinkčių „Everplay“ belaidis nešiojamas garsiakalbis nenutrūkstamai groja visą laiką. Dėl pagal užsakymą pagamintos medžiagos jis gražus ir labai patvarus
4 W, 8 val.
Didelis „Bluetooth“ diapazonas
Atsparus vandeniui, atsparus dulkėms
Pakuotėje USB dirželis
Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Jis puikiai veiks nesvarbu, ar skambinsite būdami verslo susitikime, ar draugui iš vakarėlio.
„DuraFit“ medžiagos garsiakalbio danga yra funkcionali ir estetiškai atrodo. Viršutinė guminė danga dengia priderintą akcentuojamos spalvos audinį, neslystanti, įbrėžimams atspari ir plaunama medžiaga turi papildomą apsaugą, o unikali rombinio tinklelio struktūra kuria modernesnį, įmantresnį stilių.
Dėl funkcijos „anti-clipping“ muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant akumuliatoriui. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einantį muzikos signalą ir jo piką išlaiko nustatytame diapazone, neleisdama muzikai būti iškraipytai ir išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikos pikus mažėja senkant akumuliatoriui, tačiau dėl senkančio akumuliatoriaus atsiradusius pikus sumažina funkcija „anti-clipping“.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Naudojimo data 2020-04-20
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Naudojimo data 2020-04-20