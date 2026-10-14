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BT55W/00
Galingas garsas jūsų delne
Gyvenkite ir klausykitės muzikos, kurią belaidžiu būdu transliuoja kompaktiškas ir lengvas garsiakalbis. Galite rinktis jūsų stilių atitinkančią madingą spalvą, o dėl integruotos įkraunamos baterijos muzikos galite klausytis visur ir visada.
„Bluetooth®“
Įkraunama baterija
2 W
Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.
Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ prietaisų, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
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