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Muzika niekada nenutyla
Mano muzika niekada nenutyla. Dėl stipraus „Bluetooth“ ryšio ir intuityvaus įkrovimo parinkčių „Everplay“ belaidis nešiojamas garsiakalbis nenutrūkstamai groja visą laiką. Dėl pagal užsakymą pagamintos medžiagos jis gražus ir labai patvarus
10 W, 10 val.
Didelis „Bluetooth“ diapazonas
Atsparus vandeniui, atsparus dulkėms
Greitojo įkrovimo parinktis
Paprastai reikia šiek tiek laiko, kad įkrautumėte garsiakalbį. „EverPlay“ turi greitojo įkrovimo parinktį, su kuria garsiakalbis įkraunamas tris kartus greičiau nei su įprastu USB adapteriu. Naudodami „Qualcomm Quick-Charge“ adapterį (nepridedamas), kurį dažnai naudoja su naujais „Android“ telefonais, norėdami įkrauti garsiakalbį, tai padarysite daug greičiau.
„EverPlay“ garsiakalbis yra labai patvarus ir atsparus dulkėms, smūgiams ir vandeniui. Dulkės negali paveikti garsiakalbio veikimo. Jis atsparus nardinimui vandenyje, jei nardinamas į iki 1 metro gylį iki 30 min. Tai reiškia, kad jo nesugadinsite maudydamiesi duše, patekę į lietų arba įkritę į vandenį. Kadangi yra atsparus smūgiams, šis produktas buvo išbandytas „kankinimų kameroje“, kurioje buvo atliekamas ridenimo ir supimo testas ir imituojamas 5 metų produkto naudojimo patikimumas. „EverPlay“ turi iš tikrųjų patvarią konstrukciją!
Galiausiai, „Bluetooth“ garsiakalbyje galite paprastai ir aiškiai matyti jo likutinę įkrovą! Tiesiog paspauskite „EverPlay“ maitinimo mygtuką, norėdami pamatyti, kiek liko akumuliatoriaus energijos.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Argumentai už
Dobra jakość dźwięku
Argumentai prieš
Nie ma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2019-10-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Argumentai už
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Naudojimo data 2019-11-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Naudojimo data 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900B boxă portabilă wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900B boxă portabilă wireless