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Muzika niekada nenutyla
Mano muzika niekada nenutyla. Dėl stipraus „Bluetooth“ ryšio ir intuityvaus įkrovimo parinkčių „Everplay“ belaidis nešiojamas garsiakalbis nenutrūkstamai groja visą laiką. Dėl pagal užsakymą pagamintos medžiagos jis gražus ir labai patvarus
10 W, 10 val.
Didelis „Bluetooth“ diapazonas
Atsparus vandeniui, atsparus dulkėms
Greitojo įkrovimo parinktis
„DuraFit“ medžiagos garsiakalbio danga yra funkcionali ir estetiškai atrodo. Viršutinė guminė danga dengia priderintą akcentuojamos spalvos audinį, neslystanti, įbrėžimams atspari ir plaunama medžiaga turi papildomą apsaugą, o unikali rombinio tinklelio struktūra kuria modernesnį, įmantresnį stilių.
Dėl funkcijos „anti-clipping“ muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant akumuliatoriui. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einantį muzikos signalą ir jo piką išlaiko nustatytame diapazone, neleisdama muzikai būti iškraipytai ir išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikos pikus mažėja senkant akumuliatoriui, tačiau dėl senkančio akumuliatoriaus atsiradusius pikus sumažina funkcija „anti-clipping“.
Būdamas kompaktiškas ir turėdamas didelį bosų sklaidos plotą „EverPlay“ garsiakalbis skleidžia galingą garsą. Jis perteikia papildomus bosus ir jų sklaidą.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Argumentai už
Dobra jakość dźwięku
Argumentai prieš
Nie ma
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2019-10-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Argumentai už
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Naudojimo data 2019-11-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Naudojimo data 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900B boxă portabilă wireless
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900B boxă portabilă wireless