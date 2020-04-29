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  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
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Nutraukta gamyba

belaidis nešiojamasis garsiakalbis

BT6900P/00

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Muzika niekada nenutyla

Mano muzika niekada nenutyla. Dėl stipraus „Bluetooth“ ryšio ir intuityvaus įkrovimo parinkčių „Everplay“ belaidis nešiojamas garsiakalbis nenutrūkstamai groja visą laiką. Dėl pagal užsakymą pagamintos medžiagos jis gražus ir labai patvarus

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Muzika niekada nenutyla

  • 10 W, 10 val.

  • Didelis „Bluetooth“ diapazonas

  • Atsparus vandeniui, atsparus dulkėms

  • Greitojo įkrovimo parinktis

Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Jis puikiai veiks nesvarbu, ar skambinsite būdami verslo susitikime, ar draugui iš vakarėlio.

USB laidas yra dvigubas kaip dirželis

Įkrauti dar niekada nebuvo taip lengva. Kai akumuliatorius beveik išsikrovęs, naudokite patogų „du viename“ dirželį-USB įkrovimo laidą. Įjunkite jį, kad būtų tiekiamas maitinimas, arba naudokite garsiakalbiui prie krepšio pritvirtinti, kad galėtumėte lengvai nešti.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys iki 30 m arba 100 ft

Stiprus „Bluetooth“ ryšys iki 30 m arba 100 ft

Laisvai judėkite su išmaniuoju telefonu ir nesijaudinkite, kad nutrūks muzika. „EverPlay“ garsiakalbis pasižymi neįtikėtinai stabiliu ir ilgo veikimo, iki 30 metrų arba 100 pėdų, „Bluetooth“ ryšiu, kuris yra tris kartus greitesnis nei pramoniniai standartai. Garsiakalbiai turi jautrias antenas ir radijo dažnių filtrus, kurie iki minimumo mažina foninius trikdžius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Argumentai už

Dobra jakość dźwięku

Argumentai prieš

Nie ma

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2019-10-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Argumentai už

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Naudojimo data 2019-11-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Naudojimo data 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900B boxă portabilă wireless

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BT6900B boxă portabilă wireless

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