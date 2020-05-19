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Nutraukta gamyba

Muzikos mikrosistema

BTB4800/12

5

| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Retro išvaizda. Modernūs garsai.

Retro stilius ir modernus veikimas dera šioje gražioje mikrosistemoje. Klasikinis medinis korpusas, šlifuoto aliuminio garsumo rankenėlė ir blizgus ekranas – dalykai, traukiantys akį prie šio objekto. Visur, kur mėgstate atsipalaiduoti.

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Retro išvaizda. Modernūs garsai.

  • „Bluetooth®“

  • DAB+

CD grotuvas. DAB+ / FM skaitmeninis radijas

Su šia stilinga, integruota mikrosistema transliuosite grojaraščius ir kt. Arba galite nuvalyti dulkes nuo klasikinės kompaktinių diskų kolekcijos, nes kompaktinių diskų grotuvas taip pat atkuria MP3 kompaktinius diskus ir įrašytus kompaktinius diskus. Skaitmeninis radijo imtuvas priima itin aiškius signalus ir galite nustatyti iki 20 mėgstamų DAB+ arba FM stočių išankstinių nustatymų.

Belaidis srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“

Svoris 4,78 kg

Techninės savybės

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Argumentai už

Kvalita, design

Argumentai prieš

Nic

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTB4800 Hudební mikrosystém

Naudojimo data 2019-04-19

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie BTB4800 Hudební mikrosystém

Naudojimo data 2019-04-19

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