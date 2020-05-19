30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Retro išvaizda. Modernūs garsai.
Retro stilius ir modernus veikimas dera šioje gražioje mikrosistemoje. Klasikinis medinis korpusas, šlifuoto aliuminio garsumo rankenėlė ir blizgus ekranas – dalykai, traukiantys akį prie šio objekto. Visur, kur mėgstate atsipalaiduoti.
„Bluetooth®“
DAB+
Su šia stilinga, integruota mikrosistema transliuosite grojaraščius ir kt. Arba galite nuvalyti dulkes nuo klasikinės kompaktinių diskų kolekcijos, nes kompaktinių diskų grotuvas taip pat atkuria MP3 kompaktinius diskus ir įrašytus kompaktinius diskus. Skaitmeninis radijo imtuvas priima itin aiškius signalus ir galite nustatyti iki 20 mėgstamų DAB+ arba FM stočių išankstinių nustatymų.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Argumentai už
Kvalita, design
Argumentai prieš
Nic
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTB4800 Hudební mikrosystém
Naudojimo data 2019-04-19
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie BTB4800 Hudební mikrosystém
Naudojimo data 2019-04-19