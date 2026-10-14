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CarStudioAutomobilinė garso sistema

CSM102/12

Lengvai nuves jus į kelionės tikslą

„Philips CSM102“ su didelio jautrumo antena, užtikrinančia tikslią navigaciją, padės lengvai pasiekti kelionės tikslą.

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Lengvai nuves jus į kelionės tikslą

Itin jautri antena užtikrina tikslią navigaciją

Vienu metu galima naudoti ir AV pramogas, ir navigaciją

„Philips“ AV sistemų platforma užtikrina greitą reagavimą

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